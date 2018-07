Il premier Conte arriva a Washington per incontrare Donald Trump

Il premier Conte incontra Donald Trump - ecco di cosa parleranno : (Foto: Lapresse) Il premier Giuseppe Conte incontrerà alle 12:00 (le 18:00 in Italia) di lunedì 30 luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Dopo la classica firma del Libro degli ospiti, Trump aprirà la porta dello Studio ovale a Conte per il colloquio previsto e, verso le 14:00 (le 22:00 italiane) ci sarà una conferenza stampa. Prende così corpo l’invito che Trump aveva rivolto a Conte lo scorso 9 giugno, ...

Conte-Trump - il premier a Washington. Sul tavolo Tap - dazi e missioni militari “Libia - serve cabina di regia Italia-Usa” : La prima visita a Washington del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a due mesi dall’insediamento del nuovo governo italiano, lo vedrà ricoprire il ruolo di “facilitatore” nei rapporti tra Usa e Europa – sopratutto vista l’importanza che l’amministrazione Trump riconosce all’Italia nel processo di stabilizzazione della Libia. A farlo sapere sono fonti di Palazzo Chigi, che rivelano alcuni temi che il premier ...

Il premier Conte da Trump : dai dazi ai rapporti con la Russia - tutti i temi di un’agenda difficile : Con la visita ufficiale alla Casa Bianca di domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si riprende (per un po’) la scena dell’azione di Governo, dopo il consiglio europeo di ormai più di un mese fa. I temi bilaterali sono molti, ma su pochi ci sarà attenzione e probabilmente condivisione: le missioni internazionali militari – Afghanistan su tutte, ma anche Iraq – la stabilizzazione del Mediterraneo, e ...

Cambogia : conteggio schede - verso trionfo partito premier : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo e la luna di miele - a Conte il 61% dei consensi : è sopra i due vicepremier : Di Maio e Salvini apprezzati da un italiano su due. Se paragonato ai consensi dei governi degli ultimi 12 anni (Prodi, Berlusconi, Monti, Letta, Renzi e Gentiloni) è il dato in assoluto più alto

Lunedì il premier Conte in Usa da Trump : 11.41 "Lunedì 30 luglio il Presidente del Consiglio sarà a Washington per incontrare il Presidente degli Stati Uniti. Conte sarà accolto da Trump alla Casa Bianca alle ore 12. Dopo la firma del Libro degli Ospiti nella Roosevelt Room, i due Presidenti si sposteranno nello Studio Ovale per un colloquio, al al termine del quale seguirà il bilaterale allargato alle delegazioni. Alle 14 è prevista una conferenza stampa. E' quanto si legge in una ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

AIR FORCE RENZI - CONTE : “STOP CONTRATTO LEASING”/ “Spreco denaro pubblico” : anche Toninelli contro ex premier : CONTE rottama l'Air FORCE RENZI: “Uno spreco e un capriccio”. Di Maio esulta per il taglio, mentre l'ex premier si difende su Twitter e attacca il capo politico del M5s: “Bufale”(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:02:00 GMT)

Air Force Renzi - il premier Conte : “Stop al contratto da 150 milioni per l’Airbus”. Toninelli scrive ai commissari di Alitalia : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato di voler rescindere il contratto di leasing da 150 milioni di euro del mega aereo di Stato Airbus 340-500 voluto dall’ex premier Matteo Renzi. “Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che presiedo da subito ha voluto dare segnali di forte cambiamento rispetto al passato” ha scritto su Facebook. Ma tra il dire e il fare c’è di ...

Le prime immagini del premier Conte in vacanza con la fidanzata Olivia Paladino : Il numero di 'Oggi' in edicola da domani pubblica le prime foto insieme del premier Giuseppe Conte e della sua fidanzata Olivia Paladino, manager all'hotel Plaza di Roma di proprietà del padre Cesare. I due, si legge in una nota, "sono stati ripresi da 'Oggi' sul terrazzo con piscina di una bella villa sul litorale a sud di roma.Finora, pur essendo da tempo una coppia ufficiale e pur essendoci già tra le loro famiglie confidenza e ...

premier Conte - fine settimana di relax a Sabaudia con la compagna Olivia : Sabaudia è da sempre meta di politici, imprenditori e personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo.

Incendi in Grecia - il premier Conte : “Profondamente scossi - dall’Italia due canadair” : “Profondamente scossi per la morte di tante persone a causa degli Incendi in Grecia. L’Italia si stringe attorno alla popolazione greca e si è già attivata mettendo a disposizione due canadair“: questo il post su Twitter del presidente del Consiglio Giuseppe Conte L'articolo Incendi in Grecia, il premier Conte: “Profondamente scossi, dall’Italia due canadair” sembra essere il primo su Meteo Web.