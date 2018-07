Il nuovo tormentone estivo di Jerry Calà

TAKAGI E KETRA CON GIUSY FERRERI/ Video : "L'estate è nostra!" - nuovo tormentone? (Wind Summer Festival 2018) : Video, TAKAGI e KETRA con GIUSY FERRERI sono pronti a prendersi l'estate con il brano 'Amore e Caoeira', presentato al Wind Summer Festival 2018 a Roma.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 08:54:00 GMT)

Ti voglio bene nanana - il nuovo tormentone dell'estate a Rimini / VIDEO : Rimini, 19 luglio 2018 - Un ritornello semplice semplice. Il tramonto sulla spiaggia di Rimini a fare da sfondo. La voce graffiante di Roberto 'Pagliuca' Bartolini. E' già diventato uno dei nuovi ...

Faccio quello che voglio di Fabio Rovazzi - testo e significato del nuovo tormentone estivo 2018 : testo e significato di Faccio quello che voglio, il nuovo tormentone estivo firmato Fabio Rovazzi in radio da venerdì 13 luglio. Il brano stavolta vede la collaborazione con tre nomi importanti della musica italiana: Nek, Emma Marrone e Albano. Fabio Rovazzi è tornato in radio con un nuovo singolo in featuring con Emma, Nek e Albano E’ disponibile solo da pochi giorni ma il nuovo singolo di Fabio Rovazzi è già diventato un tormentone ...

Il nuovo tormentone è targato Cecchetto jr : Con 'Le focaccine dell'Esselunga' tutti hanno pensato che "OEL" fosse un'operazione di marketing ideata dalla nota catena di supermercati. Subito dopo qualcuno ha pensato che fosse un personaggio di ...

'Fammi una domanda' - il nuovo tormentone di Instagram si chiama Question Sticker : 'Fammi una domanda': da qualche giorno su Instagram pare che tantissimi utenti vogliano essere interrogati su qualsiasi argomento. Tra questi anche molti personaggi famosi [VIDEO] che sembrano rispondere senza riserve e senza vergogna ai tanti interrogativi posti dai fan. La nuova funzione che permette di fare delle domande si trova nel campo storie e ha il nome di Question Sticker. Per vedere qualche esempio è sufficiente entrare nelle storie ...

Non c’è due senza tre : venerdì in uscita il nuovo tormentone di Fabio Rovazzi : Nel 2016 Andiamo a comandare. Nel 2017 Volare in coppia con Gianni Morandi. Come si suol dire, non c’è due senza tre: Fabio Rovazzi sta per pubblicare il suo tormentone dell’estate 2018. Che uscirà venerdì 13 Luglio. E stavolta il video-maker e youtuber milanese ha voluto strafare: il pezzo in questione, Faccio quello che voglio, sarà infatti cantato dallo stesso Rovazzi (che ha scritto il brano insieme al suo produttore e grande amico Danti ...

Caccia al tormentone con Come le onde di The Kolors feat. J-Ax : audio e testo del nuovo singolo : Come le onde di The Kolors feat. J-Ax riapre la Caccia al tormentone estivo con un nuovo brano fresco e per niente prevedibile nel repertorio del gruppo guidato da Stash Fiordispino. Il brano è stato presentato in anteprima al Wind Summer Festival in Roma alla presenza dello "Zio", che aveva già cantato con Fedez in Italiana. Il singolo arriva a qualche mese dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel quale si sono presentati in gara con ...

Video dei Thegiornalisti in Felicità puttana - il nuovo tormentone estivo di Tommaso Paradiso in piazza del Popolo : L'esibizione dei Thegiornalisti in Felicità puttana ha portato in piazza del Popolo a Roma, nella prima serata del Wind Summer Festival, quello che resterà uno dei tormentoni più riusciti di questa stagione estiva con i suoi iconici versi (dal "vocale di dieci minuti" allo stesso titolo della canzone). Da quando è stato rilasciato lo scorso maggio, il brano del gruppo formato da Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si è ...

Il turbante : il nuovo tormentone dell’estate : Il turbante fa subito pensare a luoghi esotici, al mare, all’estate. Bene, sappiate che adesso è di super tendenza! Possiamo portarlo sia in città che al mare, se siete tipi abbastanza gipsy anche in ufficio! Vediamo insieme qualche spunto su come abbinarlo. Fonte Pinterest ll turbante: a chi sta bene Qui è proprio una questione di vedercisi: io ad esempio sto malissimo (secondo me), mentre mia sorella sta da dio, ha proprio il viso da ...

Danzando Danzando di Cristiano Malgioglio : testo e significato del nuovo tormentone estivo 2018 : testo e significato di “Danzando Danzando”, il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio in featuring con Fernando Proce. Il brano si candida per essere uno dei prossimi tormentoni dell’estate 2018. Cristiano Malgioglio torna in radio con “Danzando Danzando”, la sua nuova super hit estiva La Regina, come lui ama definirsi, è tornata. Dopo il sorprendente e grandissimo successo di “O Maior Golpe Do Mundo – Mi sono ...