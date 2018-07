Il no del ministro Fontana all' aborto | Lo Stato aiuti le donne a non farlo

In Cambogia il partito del primo ministro Hun Sen dice di avere vinto tutti i seggi in palio alle elezioni di domenica : Il partito del popolo della Cambogia, PPC, ha detto di avere vinto tutti i 125 seggi in palio alle elezioni che si sono tenute domenica e che sono state definite da analisti e osservatori internazionali una “farsa”. Il PPC è The post In Cambogia il partito del primo ministro Hun Sen dice di avere vinto tutti i seggi in palio alle elezioni di domenica appeared first on Il Post.

Il bluff del ministro Di Maio : spaventare Mittal perché riduca il numero degli esuberi : Il vice premier sarebbe soddisfatto degli investimenti ambientali, ma questi sono meno spendibili con gli elettori Le gigantesche ciminiere dell'Ilva continuano a fumare lente, nella notte di Taranto, ...

Il sindaco di Racale - la foto del ministro Spiagge - migranti - venditori ambulanti e problemi veri : Poi la questione politica: "I miei Vigili molto spesso sono ragazzi che lavorano solo per 18/24 ore alla settimana, sono quelli che tra mille difficoltà portano avanti famiglie ed hanno figli piccoli ...

"Tanti nemici - tanto onore"/ Pd e Sinistra contro ministro dell'Interno : "Salvini cita Mussolini - dimissioni!" : "Tanti nemici, tanto onore": ministro dell'Interno nella bufera, Partito Democratico e Sinistra contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la citazione di Mussolini(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 19:45:00 GMT)

Di Maio rifiuta l'invito del Pd : il ministro diserta la festa dell'Unità : Luigi Di Maio non si farà vedere durante l'edizione della festa nazionale dell'Unità: la tradizionale rassegna estiva, che avrà luogo nella città di Ravenna . l'invito era stato inoltrato dal Partito ...

Ilva : presidente della Provincia di Taranto e sindaci dell'area di crisi saranno a Roma Domani il confronto convocato dal ministro Di Maio. ... : ... guardando la realtà: ci sono 15mila famiglie, quelle dei lavoratori e c'è un'economia locale e nazionale che non possono continuare ad aspettare per conoscere qual è il futuro dello stabilimento ...

MAIORCA A SALVINI - "PERSONA NON GRADITA"/ Ultime notizie - foto del ministro in costume : "Meglio la Romagna!" : MAIORCA a SALVINI "Persona non gradita". Ultime notizie, arriva la replica del ministro dell'interno: "Chi se ne frega se non mi vogliono, le vacanze le faccio in Italia"(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:47:00 GMT)

"Salvini non è persona gradita" : la nota isola del Mediterraneo contro il Ministro dell'Interno : Persino Melania Trump si è schierata contro questa politica ignobile del marito e adesso i politici di Maiorca hanno esortato il presidente del Consiglio Comunale, Miquel Ensenyat , a fare quanto ...

Flavio Giurato : "Oggi dobbiamo stare attenti al ministro dell'Interno che è in noi" : Ora farò una migrazione linguistica per reagire a quello che stiamo vivendo'. Flavio Giurato, il più amato e carsico dei cantautori nazionali sconosciuti, lo dice tranquillo con la sua voce profonda,

ILVA. Convocazione dei sindacati da parte del ministro Luigi Di Maio. La nota del segretario Uilm Taranto - Antonio Talò :

L'assessore dell'Ambiente ha presentato al ministro Costa un dossier su 7 temi - tra i quali rifiuti - qualità dell'aria e tutela e difesa del ... : Nel documento relativo alla Sardegna vengono evidenziati molti punti positivi , l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, la significativa accelerazione nelle bonifiche dei siti inquinati e il ...

Coppie gay : Lorenzo Fontana - lei non è in grado di fare il ministro della Famiglia : ministro Fontana, avevo già scritto la mia risposta al suo omonimo collega, che dichiarava “divisivo” il gay pride. Oggi invece voglio citare le parole del 26 luglio 2018 che lei ha espresso alla Camera sulle linee guida del suo dicastero: “Il diritto di Famiglia non può tenere in conto il riconoscimento di genitorialità di bambini concepiti all’estero da Coppie dello stesso sesso, tramite pratiche vietate come la maternità surrogata ...

Vendola attacca il ministro della Famiglia Fontana : "Ritorno del razzismo" : 'Ritorno di fiamma del razzismo contro stranieri, rom e gay': Nichi Vendola non usa mezzi termini per commentare le dichiarazioni del ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana , che ieri in Parlamento ...

De Luca e de Magistris - due incontri separati : l'imbarazzo del ministro Lezzi : Un certo imbarazzo, già al momento di formalizzare gli incontri di ieri a Napoli, c'è stato al ministero per il Sud. A cominciare dalla titolare Barbara Lezzi. Ma tant'è. L'esponente grillina, almeno ...