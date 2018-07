Il Napoli saluta il ritiro di Dimaro | ultima sgambata | Insigne non c?è

Grassi saluta Napoli : le novità su futuro del centrocampista : Grassi lascia il Napoli su suggerimento di Carlo Ancelotti, il centrocampista volerà più a Nord per giocare sempre in Serie A nella prossima annata Alberto Grassi si appresta a lasciare il Napoli. Il calciatore ha ricevuto il benservito da Ancelotti, come svelato dal suo agente: “Ho parlato col mister, è giusto che Alberto vada via per giocare con continuità, anche se Ancelotti è diverso da Sarri e userà tutta la rosa a sua ...

Il Napoli saluta Sarri : “grazie di tutto” : “Ringraziamo Maurizio Sarri per il lavoro svolto negli ultimi tre anni. Un lavoro che ha permesso una crescita e una valorizzazione dei giocatori del Napoli confermandoli come top players e realizzando una qualità di gioco apprezzata in tutto il mondo”. Lo scrive in una nota il Napoli, salutando il tecnico toscano che dopo tre anni sulla panchina azzurra ha firmato per il Chelsea. “Auguriamo a Maurizio di trovare, ovunque ...

Musica e bilanci : Il console francese Seytre saluta Napoli : 'La vita di un diplomatico è come quella di un nomade. Oggi sono orgoglioso e triste nello stesso tempo. D'altronde ho studiato e imparato l'italiano per amore di questo Paese, prima ancora del mio ...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : il francese saluta su Twitter il Real e fa sognare gli azzurri : Benzema al Napoli? Ultime notizie: il francese saluta su Twitter il Real Madrid e fa sognare il popolo azzurro. Poi però sottolinea come ama i blancos e la voglia di rimanere in Spagna, ma..(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 00:08:00 GMT)

Mercato - il Napoli saluta Leandrinho : è il primo di tanti addii : Meret, un vice tra Consigli e Karnezis, Lainer probabilmente quale alternativa ad Hysaj ed il Mercato in entrata del Napoli, in pratica, potrebbe ritenersi chiuso al netto di eventuali cessioni a ...

Il Napoli scatta per Verdi e saluta Jorginho : lo aspetta Guardiola : Jorginho-City , siamo alle battute finali. La trattativa iniziata nei mesi scorsi procede spedita , entro le prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca e l'annuncio della cessione del ...

Jorginho saluta Napoli - l’agente svela : “offerta importante del City” : Il Manchester City, dopo aver perso Fred per la mediana, si è gettato a capofitto su Jorginho, centrocampista del Napoli di Ancelotti “So che al Napoli è arrivata un’offerta dal Manchester City, aspettiamo la risposta degli azzurri che non mi risulta abbiano rifiutato proposte. Se il Napoli troverà l’accordo con il Manchester City valuteremo tutto. Ovviamente il Manchester City sarebbe una meta molto gradita, irrinunciabile”. L’agente di ...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Grazie per la collaborazione' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

