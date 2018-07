Il mondo di domani

Canottaggio – Campionati del mondo Under 23 : sette barche italiane si qualificano per le finali di domani : A Poznan (Polonia) in pieno svolgimento il Campionato del Mondo Under 23, mentre a Cork (Irlanda) da oggi inizia la Coupe de la Jeunesse Con la terza giornata di qualificazioni l’Italia conta già sette barche finaliste le quali domani, nella prima giornata di finali, gareggeranno per le medaglie. Altri 10 equipaggi, invece, affronteranno sempre domani le semifinali. In gara per le medaglie, quindi, il due senza Under 23 maschile (ore ...

Tiro con l’Arco - domani scatta la quarta e ultima tappa di Coppa del mondo : azzurri sbarcati a Berlino : La Nazionale è atterrata ieri in Germania dove da domani, giorno del ranking round, fino a domenica, proverà a staccare altri pass per le finali di Samsun La Nazionale è sbarcata all’Olympia Stadium di Berlino dove, da domani a domenica, sarà impegnata nella quarta e ultima tappa di Coppa del Mondo prima delle Finali di Samsun (Tur) a settembre. Per l’Italia è già sicuro della finalissima Mauro Nespoli, ma la competizione in ...

Porto Sant'Elpidio. "I teatri del mondo" arriva alla 29esima edizione - domani il via con anteprima a Villa Baruchello e spettacolo a Villa ... : Nei 9 giorni di programma saranno proposti almeno 4 spettacoli al giorno, 3 laboratori di espressività teatrale, letture animate e musica dal vivo. Il sindaco Nazareno Franchellucci ha confermato che ...

Domani in Sala Tricolore a Reggio Emilia giovani da tutto il mondo per il Campo Emilia : ... della storia e della gastronomia locale, in un percorso partecipativo fatto di sport, divertimento e attività di gruppo finalizzate all'inclusione, alla conoscenza e al confronto fra culture ...

Stoccarda - Federer va in finale e torna n.1 del mondo : domani sfida Raonic : Il canadese, numero 35 del mondo, ha avuto la meglio 6-4 7-6 , 7-3, sul francese Lucas Pouille, numero 17 Atp, dopo un'ora e 36 minuti di gioco. Federer, testa di serie n.1 in tabellone, è tornato in ...

Vela - Finali Coppa de mondo Marsiglia 2018 : nessuna regata oggi. Domani le ultime prove di qualificazione : nessuna regata nella terza giornata delle Finali della Coppa del Mondo. A Marsiglia, sede della Vela olimpica a Parigi 2024, il maltempo ha impedito lo svolgersi delle gare previste. Dopo due giorni di sole splendente, gli equipaggi sono stati fermati dalla pioggia nel corso della mattinata, che ha inevitabilmente costretto gli organizzatori a posticipare il segnale di partenza. Nel primo pomeriggio è stato fatto un nuovo tentativo, con il vento ...

Pediatri di domani in “gara” per la solidarietà : confezionano con le loro mani 35.000 pasti per i bambini meno fortunati del mondo : Dopo tre giorni di formazione sulla nutrizione neonatale, oltre 100 giovani specializzandi in Pediatria si sono messi in gioco oggi in una gara di solidarietà: a margine della visita tecnica allo stabilimento Plasmon di Latina, i Pediatri di domani, provenienti da tutte le 36 Scuole di Specializzazione d’Italia, hanno assemblato con le loro mani 35.000 singole razioni di cibo. Queste confezioni di riso, soia, verdure liofilizzate e vitamine ...

Da domani 24 azzurri a Duisburg per la seconda tappa di Coppa del mondo : L'Italia della canoa velocità è a Duisburg, in Germania, dove domani prenderà il via la seconda prova di Coppa del Mondo. Dopo i raduni di Sabaudia e Mantova, la nazionale italiana scende in campo per il primo confronto internazionale nelle acque tedesche. I ventiquattro azzurri convocati, guidati dal direttore ...