Il mondo degli esport passa da Roma e New York

Marchionne - nel mondo degli squali non c’è spazio per sentimentalismi : Non ce l’ho con nessuno. Solo trovo sempre spunti interessanti per fare osservazioni che possano essere utili in primo luogo a me e alla mia crescita e magari, chissà, persino a qualcun altro. Non ce l’ho di sicuro con la Fiat, addirittura potrei dire di aver potuto emigrare in Brasile grazie a lei, visto che il padre della mia compagna era presidente della Fiat brasiliana e fu la sua permanenza nel paese che gli permise di avviare un’attività ...

L'80% degli euro contraffatti nel mondo arriva da Napoli : ... altra 'specialità' dell'area campana, riguarda soprattutto i falsi valori bollati: 'Ne gira un numero impressionante in ambito giudiziario, fra le motorizzazioni civili, nel mondo delle agenzie di ...

L'80% degli euro contraffatti nel mondo arriva da Napoli : "È gente abilissima, temibile e pericolosa. Ma noi abbiamo un vantaggio: per quanto il livello di falsificazione sia alto, e quasi sempre è altissimo, non potrà mai raggiungere la perfezione". Il colonnello Francesco Ferace, al comando degli uomini di un reparto iperspecializzato dei carabinieri (Anti falsificazione monetaria, Afm) combatte quotidianamente la guerra ai falsari di banconote, monete, carte ...

Nazioni Unite - oltre 1 miliardo di persone nel mondo non ha accesso al raffreddamento : ecco i progressi e gli insuccessi degli obiettivi mondiali : Nuovi dati da 52 Paesi con climi caldi svelano che oltre 1,1 miliardi di persone affrontano notevoli rischi a causa della mancanza di accesso al raffreddamento, inclusa la morte, fa sapere una delegata delle Nazioni Unite. Rachel Kyte, che promuove l’obiettivo delle Nazioni Unite di fornire energia sostenibile per tutti entro il 2030, ha affermato che i nove Paesi in Asia, Africa e America Latina con le popolazioni più grandi che affrontano i ...

Mondiali : Francia Campione del mondo. La metro rinomina sei stazioni in onore degli eroi di Mosca : La rete della metro di Parigi celebra la vittoria della nazionale francese ai Mondiali di calcio rinominando, per un giorno, sei stazioni. Cosi’ la fermata Avron della linea 2 prendera’ il nome “Nous Avron Gagne'”, in un gioco di parole che si trasforma in “Abbiamo vinto”. Le fermata Charles de Gaulle-Etoile cambia in “On a 2 e’toiles” (abbiamo due stelle, in riferimento alle due coppe ...

La Francia è Campione del mondo : è la nazionale degli Imbattibili : La Francia è Campione del Mondo: 4-2 alla Croazia ed è trionfo per la nazionale di Didier Deschamps. Le ultimissime notizie

Ghost of Tsushima : l'obiettivo degli sviluppatori è realizzare un mondo di gioco vivo che si muoverà intorno ai giocatori : Il prossimo gioco di Sucker Punch non sarà inFamous o Sly, le serie che li hanno resi così popolari all'inizio, ma piuttosto, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima è un gioco d'azione ambientato nel Giappone feudale e quando il suo gameplay è stato svelato sul palco dell'E3 di Sony lo scorso mese, quello che spiccava più di ogni altra cosa era il suo splendido mondo aperto.Quel mondo è apparentemente un importante punto di riferimento per Sucker ...

Germania 2006 - la grande festa degli Azzurri campioni del mondo : Poche ore dopo la finale vinta contro la Francia nel 2006 la Nazionale italiana di Marcello Lippi veniva festeggiata nel centro di Roma. Ad accogliere Cannavaro e compagni, oltre 700mila persone in ...

Le tante favole per adulti degli Stati Uniti - il più grande palcoscenico del mondo - dove la cultura è soprattutto cinema : Il guaio è che la risposta arriverà, prima che dalla 'scienza', dagli immaginifici soggettisti cinematografici; e si ripeterà lo scandaloso fenomeno della Scienza che elaborerà modelli matematici ...

Bloomberg ha aggiornato la classifica degli uomini più ricchi del mondo - : Il fondatore del social network Facebook Mark Zuckerberg è al terzo posto nella nuova classifica dei miliardari dell'agenzia Bloomberg. Zuckerberg possiede 81,6 miliardi di dollari. In questo modo ha ...

Gli sportivi italiani più pagati al mondo : la classifica degli stipendi - quanti soldi guadagnano? Gallinari in testa - Valentino Rossi c’è - Belinelli confermato e Pellè… : Danilo Gallinari è lo sportivo italiano più pagato al mondo. Sì, proprio l’uomo più discusso del momento dopo il botta e risposta con Meo Sacchetti in merito alla sua disponibilità a giocare con la Nazionale Italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 di basket. Il cestista svetta in cima alla classifica con i circa 21 milioni di euro che percepisce a stagione dai Los Angeles Clippers (è un triennale da 65 milioni di euro, spalmato in ...

Roma Città mondo - stasera al Teatro India Annalisa Bianco porta in scena "Le storie degli altri" - : Oggi , ore 21, al Teatro India va in scena nell'ambito di Roma CITTA' Mondo. Festa teatrale dell'Intercultura, LE storie degli ALTRI, spettacolo diretto da Annalisa Bianco, nato dal progetto di laboratorio teatrale rivolto ai minori non accompagnati del centro di ...

Casi di doping anche nel mondo degli eSport. Ecco i provvedimenti - : Basta leggere alcune dichiarazioni di Kory Friesen, player canadese di Counter Strike: Global Offensive per rendersi conto che il mondo degli eSport ha un serio problema col doping già da tempo. È ...

Mondiali Russia 2018 : ecco la composizione degli otto Gironi della Coppa del mondo : Scopriamo insieme la divisione delle 32 nazionali, nella prima fase della 21esima edizione della Coppa del Mondo di calcio.