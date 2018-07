Il M5S attacca | “I partiti facciano come noi | puniscano i parlamentari assenteisti”

Mura - il deputato velista attacca il M5S : 'io espulso - ma su di me solo bugie' : Dopo l'espulsione dal M5S voluta dal capo politico e vicepremier Luigi Di Maio, il deputato Andrea Mura va al contrattacco sostenendo che su di lui ci sono state 'solo fake news'. A suo modo di vedere, il Movimento sapeva già che avrebbe continuato a fare il velista con lo scopo di proseguire il suo impegno in ambito ambientale. "Lo sport ed il mare mi hanno insegnato la lealtà, l'impegno ed il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono ...

Berlusconi Attacca i M5S : Sono schiavi delle ideologie di sinistra : Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra “Forza Italia combatterà una dura battaglia in Parlamento sui temi… L'articolo Berlusconi Attacca i M5s: Sono schiavi delle ideologie di sinistra proviene da Essere-Informati.it.

Nella rosa M5S per la Rai la giornalista Tg1 che Casalino attaccava : "Fa servizietti". E l'ex dirigente licenziato in tronco da Viale Mazzini : C'è chi, come Claudia Mazzola, è stata attaccata per i suoi "servizietti" contro il M5S. E chi invece dalla Rai è stato licenziato in tronco con l'accusa di aver diffuso all'esterno informazioni riservate interne all'azienda del servizio pubblico, come Paolo Favale, ex numero 3 dell'ufficio legale di Viale Mazzini. In tutto sono cinque i nomi dei possibili candidati del Movimento 5 Stelle al cda Rai, che saranno votati ...

Rocco Casalino attacca Merlo del Foglio : “giornale chiude - che fai?”/ Tutti vs M5S : “rischio libertà stampa” : Rocco Casalino, portavoce M5s attacca Salvatore Merlo de Il Foglio: "il tuo giornale chiude, che fai?". Giornalisti e opposizioni contro i grillini: "rischio libertà di stampa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:09:00 GMT)

Vitalizi - Sgarbi : “M5S? Ignoranti come capre - in gran parte disoccupati - incapaci totali”. E attacca Fico : Invettiva veemente del deputato di Forza Italia, Vittorio Sgarbi, contro l’abolizione dei Vitalizi alla Camera e in particolare contro il M5s. Ospite de L’Aria che Tira Estate (La7), il critico d’arte prende di mira innanzitutto il presidente della Camera, Roberto Fico: “Arrivano questi fenomeni e scoprono che noi siamo tutti cretini: per loro non occorreva una legge per tagliare i Vitalizi. Quindi, Richetti era un fesso ...

Salvini : stop ai vitalizi. Di Maio : giornata storica/ Voto alla Camera. Martelli attacca il leader M5S : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:09:00 GMT)

L'Assemblea del Pd conferma Martina segretario del partito. Renzi attacca il M5S - Zingaretti lo critica : 'non ascolta' : Nel suo intervento l'attuale reggente ha chiesto l'avvio della fase congressuale e la rifondazione del partito. Renzi ai cinquestelle 'sono la vecchia destra ed hanno trasformato la politica in una rissa'. Zingaretti: 'non ascolta mai, per un leader è un grandissimo limite' -

Renzi alla minoranza dem : "Ci rivediamo al Congresso - perderete". Poi attacca Lega e M5S : Il primo che prende la parola all'assemblea nazionale del Pd è Matteo Renzi. "Ora ci aspetta una traversata nel deserto, e la cosa non mi piace". E rivolto ai colleghi di partito sottolinea un concetto più volte ripetuto in passato: "Le elezioni non le vince chi passa le settimane prima a litigare al suo interno". "A forza di fare la guerra a noi - prosegue Renzi - arriva un governo che va da Casaleggio a Casa Pound. A forza di fare la guerra al ...

