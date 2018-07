Il Lago dei Cigni e Dee Dee Bridgewater sul palco di Festiv' Alba 2018 Ecco tutte le

Il numero dei morti nel ribaltamento di una barca in un Lago del Missouri è salito a 17 : Il numero dei morti nel ribaltamento di una barca in un lago del Missouri è salito a 17. La barca si è ribaltata giovedì sera nel lago Table Rock, popolare meta turistica, con 30 persone a bordo. Le cause dell’incidente The post Il numero dei morti nel ribaltamento di una barca in un lago del Missouri è salito a 17 appeared first on Il Post.