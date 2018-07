Il golf club di Trump in Scozia ha danneggiato delle dune di sabbia uniche

golf : Al club Courmayeur Grandes Jorasses lo sport incontra la solidarietà : Una giornata dedicata allo sport e alla solidarietà ai piedi del Monte Bianco. Domani, mercoledì 18 luglio, il Golf club di Courmayeur et Grandes Jorasses ospiterà una gara finalizzata a raccogliere denaro per il Fondo 'Oggi ...

Luglio "caldissimo" per il golf club Garfagnana : Sabato 14 e domenica 15 al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, si è disputata la nona gara del campionato sociale, il "Trofeo TKarta". Nelle due giornate i 36 giocatori divisi in due categorie si ...

Apre la stagione il Just Cavalli Restaurant Club di Porto Cervo - nel rinomato golfo del Pevero : Per Nicola la Sardegna è motivo di ispirazione, ma non solo, perché guarda fuori dall'isola e si ispira molto a ciò che accade in tutto il mondo. Filia ha realizzato appositamente per Just Cavalli di ...

Golf – Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme : la sfida al golf club Crema Resort : Open d’Italia disabili-Sanofi Genzyme: al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre. Ufficializzata la sede della 18esima edizione del più importante torneo italiano per giocatori con disabilità L’Open d’Italia Disabili – Sanofi Genzyme si giocherà al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018. La 18esima edizione del torneo, che avrà come protagonisti giocatori paralimpici provenienti da numerose nazioni, è ...

Isernia trionfa al Wingolf club Challenge di Sutri : Sta qui il successo dello Zio Carlo Golf Club di Isernia: aver reso il golf uno sport accessibile a tutti ed essere riuscito a creare una vera scuola che consente ai soci di competere alla pari con ...

Le stelle del calcio del Football Legends golf ospiti dell’Udinese Club House : Il torneo di Golf ideato da Beppe Dossena accoglie personaggi del calcio come Michel Platini, Paolo Maldini, Laurent Blanc, Gianfranco Zola e molti altri Non poteva che essere la prestigiosa Club House dell’Udinese, alla Dacia Arena, a ospitare le grandi glorie del calcio internazionale, ritrovatesi a Fagagna (UD) per un torneo di Golf ideato da Beppe Dossena per raccogliere fondi a vantaggio degli sportivi che al termine della loro carriera si ...

golf – La Rolex Pro Am ha anticipato l’Open d’Italia al Gardagolf Country Club : La Rolex Pro Am al team di Padraig Harrington. Domani al GardaGolf prende il via il 75° Open d’Italia con un field di grandi campioni e con Francesco Molinari a caccia di uno storico tris. Difende il titolo Tyrrell Hatton La Rolex Pro Am ha anticipato sul percorso del GardaGolf Country Club il 75° Open d’Italia (31 maggio-3 giugno), evento principale del Progetto Ryder Cup 2022 della Federazione Italiana Golf e secondo torneo stagionale delle ...