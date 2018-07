Il giorno più atteso per Asus ZenFone 3 Max | dal 30 luglio disponibile l’aggiornamento

Tour de France - Thomas : 'Il giorno più bello - dopo il matrimonio' : Roma, 28 lug., askanews, - 'Non ci posso credere: non riesco nemmeno a parlare. Improvvisamente, nella parte finale della tappa di oggi, mi sono reso conto che avevo vinto il Tour. Mi sentivo bene, ...

Alessandra Amoroso - sfogo nostalgico sui social : "Mi mancate ogni giorno di più" : Alessandra Amoroso ha sempre mostrato tutto di sé alla sua ‘Big Family’, il circolo virtuale dei fan con cui condivide tutto, gioie, successi, sorrisi, ma anche nostalgie e momenti di tristezza. Il luogo...

"Così è morto Francesco". Senza pietà e senza dignità. Qualche giorno fa aveva compiuto 22 anni : ... originario di Gagliano del Capo e residente a Melissano era conosciuto dalle forze dell'ordine per le sue frequentazioni con personaggi legati alla criminalità e al mondo dello spaccio di sostanze ...

“Così è morto Francesco”. Senza pietà e senza dignità. Qualche giorno fa aveva compiuto 22 anni : Il rinvenimento del cadavere intorno alla mezzanotte. Sono in corso i rilievi e le indagini da parte dei carabinieri su un nuovo episodio di cronaca che genera molti interrogativi e crea preoccupazione e sgomento tra la comunità. abitato. Una vera e propria esecuzione sembrerebbe essere quella di Francesco Fasano, 22 anni compiuti il 19 luglio scorso. Un altro omicidio in paese dopo quello del 27 marzo in cui fu ammazzato Manuele Cesari.Ucciso ...

Natasha Crown - la modella vuole il sedere più grosso al mondo : mangia 6 kg di Nutella al giorno - ridotta così : La sua ossessione non sembra fermarsi da più di quattro anni e continuerà ancora per molto fino a quando non diventerà il sedere più grande del mondo . Intanto, sul web sta raccogliendo molti ...

Ossessionata dal lato B - mangia 6 chili di Nutella al giorno : «Voglio che sia il più grande del mondo» : Farò tutto il necessario per avere il lato b più grande del mondo', ha affermato Natasha, che sui social è già una star. Un post condiviso da Natasha Crown, @natasha_crown_official___, in data: Lug ...

Avere un marito? Significa lavorare 7 ore in più al giorno! : Ovviamente è la donna che dovrà subire tutto ciò! A dirlo non è una semplice chiacchiera raccontata tra donne durante un aperitivo al bar con le amiche, ma lo ha confermato la scienza! Avere un ...

Maltempo in Sicilia : dal giorno più caldo dell’anno al devastante vento di oggi - e adesso arriva la pioggia [FOTO] : 1/10 ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : ... domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo intero . Una freddezza glaciale nei ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Buoni pasto degli statali - bar e supermercati non accettano più i ticket Qui!. Il ministro Bongiorno : 'Intollerabile' : Un vero e proprio 'pasticcio', con i dipendenti pubblici che non possono più utilizzare i loro Buoni pasto perché bar, ristoranti e supermercati non accettano più pagamenti con i ticket del gruppo Qui!...

Zelda Williams e il compleanno di papà Robin : «Il giorno più difficile» : «Chiunque in vita sua abbia avuto a che fare con la perdita di una persona cara, sa bene quanto siano dolorosi certi anniversari». Le parole di Zelda Williams per papà Robin arrivano dritte al cuore: la figlia ricorda il padre con un lungo post pubblicato su Instagram alla vigilia (il 21 luglio, ndr) di quello che sarebbe stato il suo 67esimo compleanno. «In questo periodo, come ogni anno, certi pensieri tornano nella mia mente puntuali come un ...

Milan - il giorno più lungo : Europa League sì o no? Ecco i due scenari : Mezzogiorno di fuoco. Anche se non è detto che la sentenza del Tas arrivi davvero all'ora di pranzo, alle 12. Comunque manca poco, pochissimo. È durata dieci ore, ieri, di fronte ai tre arbitri di ...

Juve - Ronaldo saluta i tifosi : più di 4 milioni di like per il suo 'buongiorno' : Cristiano Ronaldo saluta i nuovi tifosi della Juventus e i social lo inondanò di apprezzamenti. In appena tre ore, il post dell'attaccante bianconero su Instagram ha ottenuto oltre 4 milioni e 200mila ...