Il futuro del lavoro e del web si fa sempre più umanistico

Oggi c'è un affollato dibattito sul futuro dell'Ilva : Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio ha invitato 62 delegazoni diverse a parlare dell'acciaieria di Taranto: il sindaco della città ha detto che è una "sceneggiata" e si è rifiutato di partecipare

All'Italia del futuro non basta Balo-Kean : A un passo dalla gloria, come i cugini dell'Under 17 che due mesi fa si sono fermati a un rigore dall'oro. I ragazzi di belle speranze classe 1999 e 2000 allenati da Paolo Nicolato cadono dopo 120 ...

Nota ai No Tav : i francesi lanciano il Tgv del futuro - moderno e green : Parigi. In Francia l’hanno già ribattezzato il “Concorde delle rotaie”, ma il suo nome è “Avelia Horizon”, il treno ad alta velocità di ultima generazione che dal 2023 viaggerà sui binari francesi. Giovedì, la Sncf, la società delle ferrovie di stato francesi, ha approvato l’ordine di cento “Tgv del

CityHawk sarà il taxi volante del futuro? : Bisognerà attendere il 2021 per i primi voli commerciali, questa almeno è il programma della compagnia, ma il progetto CityHawk sta procedendo verso uno sviluppo su larga scala. Dopo la presentazione dello scorso anno, gli israeliani di Urban Aeronautics fanno sapere che il veicolo urbano in grado di decollare e atterrare in verticale segna passi avanti. Nel futuro taxi dei cieli concepito per brevi spostamenti tra privati o per ridurre i tempi ...

Cgil : «Per gli 80 precari del Muse futuro a rischio» : Gabriele Silvestrin , segretario generale Nidil Cgil, denuncia le condizioni degli 80 precari del Museo della Scienza. «Il confronto sindacale c'è stato, ma non ha portato agli esiti auspicati e ...

Dopo la morte di Sergio Marchionne - il nuovo inizio di Fca : il futuro dell'auto tra alleanze e app : Per un'industria che produce 70 milioni di auto l'anno bisogna avere spalle grosse e capacità di investimento impressionanti: di qui la necessità di proseguire con l'operazione di consolidamento del ...

Maria De Filippi con Temptation island - il passepartout per il futuro della Tv generalista : Mentre si discute intensamente, come direbbe il buon Julio Iglesias, con il corpo e con la mente, sul futuro della governance Rai giallo-verde, c'è chi la televisione la fa e la cuce come un buon vecchio sarto confeziona un abito su misura per il proprio cliente, disposto a pagare qualche euro in più, ma certo di avere addosso un capo all'altezza delle sue aspettative.Nel caso specifico ci riferiamo a Temptation island, il programma ...

Clima - vite - cantina - mercato : come sarà il Sangiovese del futuro? : Il Professor Attilio Scienza e il Professor Alberto Mattiacci, rispettivamente Presidente e Direttore di Sanguis Jovis, dall'alto della loro riconosciuta eccellenza in campo scientifico e didattico, ...

La credibilità del Paese/Sblocchiamo le grandi opere per salvare il nostro futuro : Da anni si sente ripetere che il ritardo nell'esecuzione delle infrastrutture è uno dei maggiori freni alla crescita del nostro Paese. Da anni però i ritardi aumentano e gli investimenti in ...

Grassi saluta Napoli : le novità su futuro del centrocampista : Grassi lascia il Napoli su suggerimento di Carlo Ancelotti, il centrocampista volerà più a Nord per giocare sempre in Serie A nella prossima annata Alberto Grassi si appresta a lasciare il Napoli. Il calciatore ha ricevuto il benservito da Ancelotti, come svelato dal suo agente: “Ho parlato col mister, è giusto che Alberto vada via per giocare con continuità, anche se Ancelotti è diverso da Sarri e userà tutta la rosa a sua ...

Totti - il futuro e la maglia numero 10 della Roma : “ecco a chi la porterei fino in aeroporto! Io allenatore?” : Confessioni e chiacchiere con i fan: Totti risponde alle domande di suoi tifosi su Twitter Giornata di chiacchiere per Francesco Totti con i fan: l’ex capitano della Roma ha risposto su Twitter alle domande dei suoi tifosi, raccontando i suoi pareri sulle novità della squadra giallorossa, ma anche svelando qualche dettaglio importante sul suo futuro. Foto LaPresse – Tano Pecoraro Totti ha parlato di Coric e Pastore: “non ...

Corning parla di Gorilla Glass 6 e del futuro degli smartphone : Poco più di una settimana fa Corning ha presentato ufficialmente il suo nuovo Gorilla Glass 6, la nuova generazione di vetri che promette un netto miglioramento rispetto alla precedente. L'articolo Corning parla di Gorilla Glass 6 e del futuro degli smartphone proviene da TuttoAndroid.

Marcello Foa - chi è il futuro presidente della Rai : Dieci giorni fa Foa ha querelato l' Espresso per un articolo di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei, un articolo sul tema dei rapporti tra il mondo leghista, quello M5S e la Russia. ...

Generiamo il futuro : il mondo delle scienze della vita si dà appuntamento a Siena : “Generiamo il futuro”. È questo il titolo della prima conferenza sulla ricerca nelle scienze della vita in Toscana, in programma a Siena il 14 e 15 settembre prossimi. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con la Fondazione Toscana Life Sciences, si svolge nell’ambito dell’evento informativo annuale del Programma operativo regionale (Por) del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), quest’anno dedicato alle ...