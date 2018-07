Il finale di Teen Wolf 6 su Rai4 con il ritorno di Dylan O’Brien | Tyler Hoechlin e Colton

Il finale di Teen Wolf 5 rimandato al 25 giugno con la première della sesta stagione : anticipazioni ultimi episodi : Il finale di Teen Wolf 5 rimandato alla prossima settimana per il pubblico di Rai4 che oggi, 18 giugno , avrà a che fare con la messa in onda di ben tre episodi . Nella seconda serata di oggi andranno in onda gli episodi 17, 18 e 19 di Teen Wolf 5 mentre il 20esimo episodi o slitterà al prossimo 25 giugno per lanciare la sesta e ultima stagione , al suo primo passaggio in chiaro. Scott, Stiles e Lydia torneranno la prossima settimana con il loro ...

