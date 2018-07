Il film da vedere oggi | lunedì 30 luglio | Spy Game

Il film da vedere oggi - domenica 29 luglio : Passione pericolosa [PRIMA TV] : Per il ciclo “Il difficile mondo delle donne”, andrà in onda in prima serata ed in prima tv su Rai 2 un thriller con James Franco. Il film da vedere oggi, domenica 29 luglio, si intitola Passione pericolosa e vede al centro delle vicende la relazione tra una diciassettenne ed un famoso e ambiguo attore più grande di lei; il padre della ragazza, interpretato da Franco, cercherà di dissuaderla da quella storia ...

Il film da vedere oggi - sabato 28 luglio : Ti sposo ma non troppo : sabato sera spensierato e romantico su Rai 1, con una divertente commedia di “casa nostra”! Il film da vedere in prima serata il 28 luglio si intitola Ti sposo ma non troppo e ha come protagonisti una sposa abbandonata all’altare e finita in terapia, un falso psicologo e due fidanzati dediti alle chat di incontri. film da vedere oggi, 28 luglio: Ti sposo ma non troppo, commedia italiana su Rai 1 Ti sposo ma non troppo è una ...

Il film da vedere oggi - venerdì 27 luglio : Defiance – I giorni del coraggio : Questa sera, su Iris, un film ispirato ad una storia vera: quella di tre fratelli polacchi che, durante la seconda guerra mondiale, hanno salvato più di un migliaio di ebrei dall’Olocausto. Il film da vedere oggi, venerdì 27 luglio, è Defiance – I giorni del coraggio, con Daniel Craig. film da vedere, 27 luglio: Defiance – I giorni del coraggio Defiance – I giorni del coraggio (2008) è il film da vedere nella prima serata ...

Il film da vedere oggi - giovedì 26 luglio : The program [PRIMA TV] : Appassionati di ciclismo e pellicole sportive: questa sera, per voi, una prima tv imperdibile! Il film da vedere oggi, 26 luglio, si intitola The program e ripercorre le tappe di Lance Armstrong: i successi, la malattia, la rinascita e la sconfitta di un uomo ossessionato dalla vittoria. film da vedere, 26 luglio: The program, prima tv su Rai 3 The program, pellicola biografica/sportiva che racconta la vita di Lance Armstrong, è il film ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 25 luglio : Solo 2 ore : Il breve tragitto dalla prigione di stato al tribunale si trasforma in una pericolosa caccia all’uomo per un poliziotto ed il suo prigioniero. Solo 2 ore è il film da vedere nella prima serata di Rete 4, stasera 25 luglio. Da non perdere se siete appassionati del genere azione/poliziesco! film da vedere, 25 luglio: Solo 2 ore su Rete 4 Solo 2 ore (titolo originale 16 blocks) è il film suggerito per tutti gli apppassionati del genere ...

11 film da vedere in coppia - : Peccato che il cinico e spietato tagliatore di teste scoprirà che il cinismo non vale solo nel mondo del lavoro. Ottimo ritmo, ottima regia e bravi i due attori, protagonisti di dialoghi molto ...

Il film da vedere oggi - martedì 24 luglio : Delitto in Costa Azzurra [PRIMA TV] : Per il ciclo “Delitto a…”, Rete 4 trasmetterà un nuovo giallo in prima serata. Il film da vedere oggi, martedì 24 luglio, è il francese Delitto in Costa Azzurra, che segue il caso del ritrovamento di un uomo impiccato in un vecchio cantiere navale. film da vedere oggi, 24 luglio: Delitto in Costa Azzurra, giallo in prima tv su Rete 4 Il giallo francese Delitto in Costa Azzurra (titolo originale Meurtres à La Ciotat) è il film ...

Il film da vedere oggi - lunedì 23 luglio : Pacific Rim : Appassionati di fantascienza? Allora il film da vedere questa sera, lunedì 23 luglio, è Pacific Rim, del regista messicano Guillermo Del Toro. Una guerra tra Kaiju e Jaeger, ossia tra mostruose creature aliene ed enormi robot comandati dalla mente umana. film da vedere oggi, 23 luglio: Pacific Rim, action movie fantascientifico su Italia 1 Pacific Rim (2013) è il film suggerito per la prima serata del 23 luglio e andrà in onda su Italia 1 alle ...

Il film da vedere oggi - domenica 22 luglio : Il gioco del tradimento [PRIMA TV] : Gialli e thriller a volontà nell’estate di Rai 2! Il film da vedere oggi 22 luglio, è Il gioco del tradimento, con Rachel Hunter nei panni di una moglie che, dopo aver chiuso la relazione extraconiugale con l’insegnante del figlio, si ritrova a dover fare i conti con un ex amante ossessivo e dal passato oscuro. film da vedere oggi, 22 luglio 2018: Il gioco del tradimento, in prima tv Rai Il thriller Il gioco del tradimento (titolo ...

Il film da vedere oggi - sabato 21 luglio : Un paese quasi perfetto [PRIMA TV] : In prima tv Rai, questo sabato sera, una divertente commedia italiana con Fabio Volo e Silvio Orlando. Il film da vedere oggi, 21 luglio, si intitola Un paese quasi perfetto e ha come protagonisti un medico di Milano e gli abitanti di un paesino della Basilicata. film da vedere oggi, 21 luglio: Un paese quasi perfetto, commedia in prima tv su Rai 1 Un paese quasi perfetto, film suggerito per la serata di sabato 21 luglio, sarà trasmesso in prima ...

Il film da vedere oggi - venerdì 20 luglio : Due casi per Helen Dorn – Ombre del passato e La terza donna [PRIMA TV] : Continuano su Rai 2 i gialli della serie tedesca Helen Dorn: questo venerdì, 20 luglio, andranno in onda due nuovi episodi in prima tv, per una serata ricca di mistero e colpi di scena! Il film da vedere oggi, quindi, è Due casi per Helen Dorn, che si suddivide in Ombre del passato e La terza donna. Continuando a leggere, troverete la descrizione dettagliata di entrambe le puntate. film da vedere oggi, 20 luglio: Due casi per Helen Dorn – ...

«The Tale» - il film sugli abusi sessuali da vedere : «Mi chiedono perché non ho raccontato questa storia con un documentario, visto che è la mia specialità. Ma non c’è alcuna prova di quello che mi è successo, tranne che nella mia mente». Per questo, come ha spiegato sul sito americano Deadline, Jennifer Fox ha deciso di fare un film, The Tale, il 20 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, per parlare degli abusi sessuali subiti da bambina, quando a 13 anni perse la verginità con il suo allenatore ...

Il film da vedere oggi - giovedì 19 luglio : Era d’estate : Il 19 luglio 1992, esattamente 26 anni fa, moriva il giudice Paolo Borsellino nella strage di via D’Amelio. Il film da vedere oggi, in memoria del magistrato ucciso dalla mafia, è Era d’estate, con Giuseppe Fiorello. film da vedere oggi, 19 luglio: ‘Era d’estate’ – Omaggio al giudice Paolo Borsellino, su Rai 3 Il drammatico/biografico Era d’estate è il film da vedere oggi, 19 luglio, in prima serata su ...

Il film da vedere oggi - mercoledì 18 luglio : Black Mass – L’ultimo gangster [PRIMA TV] : Se amate i gangster movie, questa sera sintonizzatevi su Rete 4! Il film da vedere oggi, mercoled’ 18 luglio, è Black Mass – L’ultimo gangster, interpretato da Johnny Depp. La vera storia di Whitey Bulger, fratello di un senatore e uno dei più famigerati e violenti criminali nella storia degli Stati Uniti, che divenne un informatore dell’FBI per sconfiggere una famiglia mafiosa italiana che invadeva il suo ...