huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Il centrodestra si rompe sulla Rai - fabio_falabella : RT @HuffPostItalia: Il centrodestra si rompe sulla Rai - Salvato71619245 : RT @MPenikas: HuffPost: Il centrodestra si rompe sulla Rai - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: Il centrodestra si rompe sulla Rai -

(Di lunedì 30 luglio 2018) È, semplicemente, la fine dell'ipocrisia. Quella di unche non c'è più da tempo. E che lo certificaRai, diventata, per usare la metafora di Giovanni Toti, un perfetto "incidente di Sarajevo", con Marcello Foa nei panni dell'arciduca Francesco Ferdinando. Il casus belli, in fondo cercato da entrambe le parti in causa, Salvini e Berlusconi. Che, a meno di clamorosi colpi di scena di qui al voto di mercoledì della commissione di Vigilanza, preannuncia la fine delcome esperienza politica.I fatti: il Cavaliere, escluso dalla trattativa sul dossier che gli sta più a cuore (quello televisivo), ha deciso, fortemente supportato da pressoché tutto il suo gruppo dirigente, Gianni Letta in primis, di votare contro il presidente indicato dal governo e comunicato dopo la scelta perché "siamo di fronte a un atto ...