Il Camp Nou vuole cambiare nome per 300 milioni

Barcellona : 300 milioni di euro per chiamare il Camp Nou con il nome di uno sponsor : Trecento milioni di euro per chiamare il Camp Nou con il nome di uno sponsor. E’ quello che sperano di ottenere i manager del Barcellona – come riporta il quotidiano spagnolo Marca – che prevedono di chiudere un accordo per ‘ribattezzare’ lo stadio di Messi e compagni nei primi mesi del 2019. Al momento – sempre secondo Marca – ci sono trattative aperte con società americane e asiatiche.L'articolo ...

Golf - Francesco Molinari : da Wentworth a Carnoustie - da Campione a leggenda. Ma il futuro è ancora da scrivere : Da Wentworh a Carnoustie. Dal BMW PGA Championship all’Open Championship, il Major più prestigioso. Sono stati due mesi straordinari per Francesco Molinari, una scalata verso l’apice del Golf mondiale. Chicco è diventato il primo Golfista italiano a trionfare in un torneo dello Slam, guadagnandosi di diritto un posto nella leggenda dello sport italiano, perché mai nessuno prima di lui c’era riuscito, nemmeno il grande ...

Corretto smaltimento dell’olio lubrificante usato : il CONOU lancia una nuova Campagna di sensibilizzazione : L’82% degli italiani ritiene che l’olio lubrificante usato sia da considerare un rifiuto pericoloso e il 59% è consapevole dei rischi di inquinamento ambientale connessi alla sua cattiva gestione. Sono alcuni dei dati che emergono dall’indagine condotta da Lorien Consulting sulle conoscenze e i comportamenti in tema di rifiuti, presentata all’Ecoforum organizzato a Roma da Legambiente, Editoriale La nuova Ecologia e Kyoto Club. L’inquinamento ...

Naming rights Camp Nou - Rakuten pronta a investire 300 mln in 20 anni : Il colosso giapponese dell'e-commerce vorrebbe legarsi ulteriormente alla società catalana, che starebbe valutando l'offerta. L'articolo Naming rights Camp Nou, Rakuten pronta a investire 300 mln in 20 anni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gonalons - dall'errore del Camp Nou alla conferma alla Roma : Che il 4 aprile, nel giorno dell'errore massimo di Maxime, si pensasse possibile un'altra estate qui.. .no, proprio no, onestamente no. Gonalons rischia di essere il survivor del centroCampo della ...

I medici della Lazio al Camp Nou insieme all'Isokinetic per la partita contro gli infortuni : Lo staff medico della SS Lazio, rappresentato dal Professor Fabio Rodia e dal Dottor Angelo Ventura, è lieto di annunciare la propria partecipazione al XXVII Congresso Isokinetic sul tema 'Football ...