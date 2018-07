Il bus di linea corre troppo | multato l' autista

Salvini caccia vu cumprà e abusiviLinea dura sulle spiagge italiane : Il Viminale inaugura la linea dura contro venditori abusivi sulle spiagge italiane. L'elenco dei comuni che riceveranno i fondi per i controlli Segui su affaritaliani.it

Rom - linea dura di Salvini : via gli abusivi dal Tevere : La 'terza via' elogiata da Virginia Raggi sarà usata per chiudere i campi rom riconosciuti, i prossimi: Barbuta e Monachina,, la 'ruspa' del ministro Matteo Salvini invece verrà accesa per i tanti ...

Ama : rimozione 10 tonnellate rifiuti capolinea bus in XII Municipio : Roma – Squadre specializzate Ama, su richiesta del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, hanno completato un’operazione di rimozione di rifiuti abbandonati illecitamente nell’area di via Ildebrando della Giovanna (altezza capolinea Atac) nel territorio del XII Municipio. Complessivamente, sono state rimosse e avviate presso i centri di trattamento/recupero circa 10 tonnellate materiali. L’intervento, durato due giorni, ...

Di Maio presenta linea guida dei suoi dicasteri : “Voucher? Ok se servono ad agricoltura e turismo - ma evitare abusi” : “Se i voucher possono servire a settori come l’agricoltura e il turismo, per specifiche competenze, allora ben vengano. L’unica cosa che chiedo alle forze di maggioranza è quella di evitare abusi in futuro”. Lo ha detto il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, presentando le linee guida dei suoi dicasteri al Senato. Durante l’audizione davanti alle commissioni industria e lavoro in Senato il ...

La linea di Toninelli : 'Sugli abusi niente sconti ma sostegni al reddito' : 'Bisogna riqualificare il tessuto urbanistico gradualmente, ma senza cedimenti e incertezze'. Ventiquattr'ore fa la Consulta ha bocciato il principio di abusivismo di necessità alla base della legge ...

Soste “selvagge” - linea dura a Genova Occhi puntati sulle corsie gialle dei bus : Vigili, Occhi puntati su fermate bus e corsie gialle: già 600 multe in venti giorni. Sanzioni in aumento anche in collina. giurato: «i mezzi pubblici non vanno intralciati»

Vicenza : principio d'incendio a bordo bus di linea : Vicenza, 25 giu. (AdnKronos) - Poco prima delle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti per un principio d’incendio di un bus del trasporto urbano in via Stradona a Lanzè di Quinto Vicentino. L’autista mentre il bus si trovava nella piazzola del capolinea, si è accorto del fumo e con un estintore ha

Riesplode la battaglia dei bus low cost. Flixbus - parte una linea Milano-Andora : Dopo lo Spezzino e il Tigullio, la battaglia dei pullman carichi di turisti “low cost” si accende ad Alassio, che annuncia una tassa

Sui telefonini in classe bussetti seguirà la linea Macron? : ?Alla fine il premier francese Emmanuel Macron ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale: vietare i cellulari a scuola a partire dal prossimo anno. E a ogni livello, dalla materna fino alle medie. Il bando prevede due sole eccezioni: “per utilizzi pedagogici” o per i ragazzi con handicap. Per il resto il divieto è assoluto. Aule, corridoi, biblioteca, bagni e palestre: dappertutto è no-phone zone. Nessuna ...