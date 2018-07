Il 30 luglio è la Giornata internazionale dell' amicizia

Nuoto - Trials Usa 2018. Lunedì 30 luglio. Ultima giornata senza record ma Baker e Kalisz stupiscono! Andrew cala il poker! : Niente fuochi d’artificio finali ai Campionati Statunitensi di Nuoto, validi come Trials per i Mondiali in Corra del prossimo anno e per i PanPacifici. Non arrivano record del mondo nell’Ultima giornata ma le grandi prestazioni non mancano e si può dire che Irvine 2018 sarà ricordata come l’edizione di Michael Andrew che, a 19 anni, esprime tutte le sue potenzialità con quattro titoli nazionali in tre diverse specialità, farfalla, rana e stile ...

Animali - giornata mondiale della tigre : il 29 luglio si celebrano le ultime 3.890 : All’alba del XX secolo erano in 100mila mentre il 29 Luglio del 2018, giornata mondiale della tigre, celebreremo la sopravvivenza delle ultime 3.890. Amka e Luva, tigri siberiane che in natura contano circa 450 esemplari, insieme agli altri Animali e allo staff del Parco Natura Viva di Bussolengo, sosterranno simbolicamente l’iniziativa ‘Tx2’ per il raddoppio del numero di individui in natura entro il 2022. Un programma ...

28 luglio 2018 - Giornata mondiale dell’epatite : Ogni anno – ricorda il Ministero della Salute – il 28 luglio si celebra la Giornata mondiale dell’epatite (WHD). La data del 28 luglio è stata fissata in onore al dott. Blumberg, Baruch Samuel, nato il 28 luglio del 1928 ed insignito, nel 1976, del premio Nobel per la medicina e la fisiologia per le scoperte concernenti il virus dell’epatite B e i lavori per lo sviluppo del primo vaccino antiepatite B. Diversi virus possono ...

Incendi. Allerta arancione nella giornata di mercoledì 25 luglio. Continuano senza sosta gli interventi dei mezzi antincendio in tutta l'... : Il pericolo è alto ed è contraddistinto dal colore arancione. In questo stato, le condizioni sono tali che, ad innesco avvenuto, l'evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni ...

Domenica 29 luglio Giornata della tigre al Bioparco di Roma : 1/4 Credit: Archivio Bioparco - Massimiliano Di Giovanni ...

Diretta/ Mondiali di Scherma Wuxi 2018 streaming video e tv : Chiara Cimi al main Draw! (2^ giornata 20 luglio) : Diretta Mondiali di Scherma Wuxi 2018: info streaming video e programma della seconda giornata di gare, oggi 20 luglio 2018. In pedana Enrico Garozzo e Chiara Cini. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Mondiali di Scherma Wuxi 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e programma (2^ giornata - 20 luglio) : diretta Mondiali di Scherma Wuxi 2018: info Streaming video e programma della seconda giornata di gare, oggi 20 luglio 2018. In pedana Enrico Garozzo e Chiara Cini. (Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 01:05:00 GMT)

Paolo Fox/ Oroscopo oggi - previsioni 19 luglio 2018 : giornata ispirata per i Bilancia - e gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox, oggi giovedì 19 luglio 2018, previsioni segno per segno : Acquario in crisi, Gemelli spaesati, Cancro sottotono, Bilancia ispirati e gli altri?(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 09:37:00 GMT)

Mondiali Scherma Wuxi 2018/ Streaming video e diretta tv - orario e programma (1^ giornata - oggi 19 luglio) : diretta Mondiali Scherma Wuxi 2018: info Streaming video e tv della prima giornata di gare, 19 luglio. oggi i tornei preliminari di spada femminile e sciabola maschile.(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 02:15:00 GMT)

Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei : lista aggiornata telefoni e tempi rilascio al 17 luglio : Si torna a parlare di Aggiornamento GPU Turbo su smartphone Huawei, ossia il fondamentale Aggiornamento che migliorerà le prestazioni grafiche dei device e allo stesso tempo pure la loro autonomia. Una nuova lista con a bordo i dispositivi supportati è stata resa nota dalla stessa Huawei con una tabella di marcia leggermente modificata per il rilascio rispetto a quanto condiviso con i nostri lettori per la prima volta a fine giugno. La fonte ...

La prima giornata 'juventina' di Cristano Ronaldo in diretta - Diretta aggiornata alle 17 : 25 del 16 luglio 2018 : 17:25Ronaldo saluta allegri: 'Sono pronto a giocare',16:11Ronaldo alla Continassa,15:55Il saluto di Emre Can,14:46Concluse le visite mediche,12:36Tifosi a centro sportivo,11:03Visite mediche in corso ...

Nuova valutazione dell’usato per Asus ZenFone 2 : situazione aggiornata al 16 luglio 2018 : Sono trascorsi più di tre anni dall'esordio sul mercato dell'Asus ZenFone 2, smartphone Android in grado di andare oltre ogni aspettativa dal punto di vista delle vendite. Considerando una domanda a lungo elevata, il prezzo medio per l'acquisto del device è sceso molto lentamente, così come il costo da affrontare in caso di acquisto dell'usato. La situazione è cambiata in modo significativo soprattutto negli ultimi mesi, considerando alcune ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 16 luglio 2018 : Cancro giornata particolare - Pesci agitati : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi 16 luglio 2018, previsioni segno per segno: Ariete momento di crescita importante, Gemelli convulsi e nervosi, gli altri? Quali i segni al top?(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 15:35:00 GMT)

