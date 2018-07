ICC | PSG-Atletico 3-2 | gol e highlights Decide Postolachi al ' 92

PROBABILI FORMAZIONI / Psg Atletico Madrid : conferma per Buffon. Quote - orario e notizie live (ICC 2018) : PROBABILI FORMAZIONI Psg Atletico Madrid: info e orario, Quote e novità live sugli schieramenti delle due squadre. A Kallang i due allenatori hanno ancora le loro rose decimate(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 09:51:00 GMT)

ICC : cinquina dell'Arsenal al Psg : Sconfitta-choc per il Paris Saint-Germain, travolto 5-1 dall'Arsenal nell'International Champions Cup, a Singapore . Imbottiti di giovani, schierati davanti a Buffon, in campo per 73',, i parigini ...

ICC 2018 - Arsenal-PSG LIVE : Buffon in campo - Emery sfida il suo passato : Continuano le partite della International Champions Cup in giro per il mondo: ad affrontarsi a Singapore sono l'Arsenal del nuovo tecnico Unai Emery e la sua vecchia squadra del Paris Saint-Germain, ora nelle mani del tedesco Thomas Tuchel. In campo anche Gianluigi ...

Probabili formazioni/ Arsenal Psg : info e orario - quote e le ultime novità live (ICC 2018) : Probabili formazioni Arsenal Psg: orario e info, quote e le novità live sugli titolari attesi in campo a Singapore per la International Champions Cup 2018.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 05:44:00 GMT)

ICC : Psg ko 3-1 con Bayern : ANSA, - ROMA, 21 LUG - Altra sconfitta per Gigi Buffon con la maglia del Psg: i francesi sono stati battuti 3-1, in rimonta, dal Bayern Monaco in una partita dell'International Champions Cup giocata a ...

ICC - il Psg di Buffon va ko : tris del Bayern! : TORINO - Il Bayern Monaco batte 3-1 in rimonta il Paris Saint Germain in un match valido per l'International Champions Cup giocato a Klagenfurt. I francesi, con Buffon in campo per 66', passano in ...

Probabili formazioni / Bayern Psg : quote e ultime novità live - occhi su Gigi Buffon (ICC 2018) : Probabili formazioni Bayern Psg: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre per la International Champions Cup. Ovviamente ranghi ridotti a causa dei Mondiali(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:48:00 GMT)