I rapporti Trump-Conte

Il premier Conte da Trump : dai dazi ai rapporti con la Russia - tutti i temi di un’agenda difficile : Con la visita ufficiale alla Casa Bianca di domani il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si riprende (per un po’) la scena dell’azione di Governo, dopo il consiglio europeo di ormai più di un mese fa. I temi bilaterali sono molti, ma su pochi ci sarà attenzione e probabilmente condivisione: le missioni internazionali militari – Afghanistan su tutte, ma anche Iraq – la stabilizzazione del Mediterraneo, e ...

La relazione privilegiata con gli Usa - la Libia e i rapporti con Mosca. La visita di Conte a Trump spiegata da Massolo : L'Italia da parte sua ha già impostato una linea politica che va in questa direzione, ponendo sul tavolo europeo dei problemi molto concreti, come l'immigrazione e la crescita. Credo che anche il ...

Dazi - Trump : "Nuova fase dei rapporti Usa-Ue" Juncker : "Verso zero tariffe sui beni industriali" : Accordo sui Dazi trovato tra Usa e Ue. "Oggi è un grande giorno,con Juncker abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue", ha detto il presidente statunitense, Donald Trump. "Lavolontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali", ilcommento del presidente della commissione Ue

Dazi - incontro alla Casa Bianca. Trump : “Nuova fase dei rapporti Usa-Ue”. Juncker : “Abbiamo raggiunto un accordo” : “Volevo raggiungere un accordo oggi e lo abbiamo fatto. La volontà è di arrivare a zero tariffe sui beni industriali”. È l’annuncio del presidente della commissione Ue, Jean Claude Juncker, al termine dell’incontro sui Dazi commerciali con il presidente americano, Donald Trump, che dal canto suo ha rilanciato: “Oggi è un grande giorno, abbiamo lanciato una nuova fase dei rapporti tra Usa e Ue”. “Ci siamo ...

Summit ad Helsinki - Putin e Trump : 'rapporti Usa-Russia sono pessimi' : Mentre il portavoce di Putin- Dmitri Peskov - dichiara che la speranza è in una 'buona volontà politica per avvicinarsi alla normalizzazione delle relazioni', l presidente Usa, come al solito, è ...

Donald Trump scalda l'incontro con Vladimir Putin : "rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Vertice Putin-Trump a Helsinki : "nemico è l'Europa"/ Ultime notizie - "rapporti Usa-Russia mai stati peggiori" : Vertice Trump-Putin a Helsinki: oggi l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 09:09:00 GMT)

Nato - Trump agli alleati : “4% del Pil per la Difesa”/ Scontro Usa-Merkel : rapporti con Ue ai ferri corti : Nato, Trump contro alleati: "Inadempienti rimborseranno Usa". Vigilia di fuoco in vista del vertice di Bruxelles: la replica del commissario Ue Donald Tusk. Scontro con la Merkel(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 19:15:00 GMT)

Nato - summit nervoso : Trump chiede di raddoppiare la spesa militare - rapporti Usa-Ue ai minimi : Durante un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, Donald Trump ha attaccato ancora una volta la Germania, accusandola di essere «prigioniera» di Mosca sull'energia. Poi ha ...

Nato - summit nervoso : ?Trump chiede di raddoppiare la spesa militare - rapporti Usa-Ue ai minimi : Durante un incontro con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, Donald Trump ha attaccato ancora una volta la Germania, accusandola di essere «prigioniera» di Mosca sull’energia. Poi ha invitato i partner di raddoppiare la spesa militare al 4%, richiesta giudicata come irricevibile...