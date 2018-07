I maestri mondiali degli scacchi a Fano per il 7° Festival Internazionale

Mondiali 2018 - Croazia-Inghilterra 2-1 : balcanici in lacrime - storica Finale! I maestri si arrendono - Mandzukic-Perisic eroici : La Croazia compie un miracolo sportivo battendo l’Inghilterra in rimonta nella seconda semifinale dei Mondiali di calcio: finisce 2-1 per la selezione balcanica, che risponde al vantaggio di Trippier nel primo tempo, con le reti di Perisic nella ripresa e di Mandzukic nel secondo tempo supplementare. La Croazia vola così in Finale per la prima volta nella storia e domenica 15 luglio affronterà la Francia allo Stadio Luzhniki di Mosca. Nel ...

LIVE Croazia-Inghilterra - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-0 - i maestri per un sogno. Balcanici per l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Croazia-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2018 di calcio. Le due squadre si sfidano per un posto nella Finale a cui si è già qualificata la Francia, ieri vincitrice sul Belgio. Ci aspetta un partita avvincente ed emozionante tra due formazioni desiderose di raggiungere l’obiettivo e di proseguire la propria cavalcata verso il titolo iridato: da una parte i Maestri che sono alla terza ...

Inghilterra-Svezia 2-0 - Mondiali 2018 : Alli-Maguire - show dei maestri! Ritorno in semifinale - il sogno continua : L’Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio: i Maestri hanno sconfitto la Svezia per 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna ...