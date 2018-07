I due messaggi che Storace vuole consegnare a Salvini e Meloni : Francesco Storace è stato uno dei protagonisti del primo approdo della destra italiana nell'area di governo, alla metà degli anni Novanta. Negli ultimi anni, ha lavorato per raccogliere sotto un'unica insegna i sovranisti italiani, constatando che per il momento l'obiettivo non è a portata di mano. Seppure da una posizione defilata, l'ex governatore del Lazio ed ex ministro della Salute non ...

Migliaia di messaggi osceni a due bariste - scandalo sessuale inguaia viceministro inglese : Migliaia di messaggi osceni a due bariste, scandalo sessuale inguaia viceministro inglese Il politico 47enne costretto alle dimissioni dopo la denuncia pubblica delle due giovani. “Mi ha scaricato la batteria del telefono dopo avermi bombardata con duemila messaggi osceni” ha raccontato una di loro.Continua a leggere Il politico 47enne costretto alle dimissioni dopo la denuncia […] L'articolo Migliaia di messaggi osceni a due ...

Migliaia di messaggi osceni a due bariste - scandalo sessuale inguaia viceministro inglese : Il politico 47enne costretto alle dimissioni dopo la denuncia pubblica delle due giovani. "Mi ha scaricato la batteria del telefono dopo avermi bombardata con duemila messaggi osceni" ha raccontato una di loro.Continua a leggere

Diretta Facebook di due ex boss Messaggi cifrati e avvertimenti Ma dal Viminale nessun intervento : Non si erano mai visti due ex boss, diventati collaboratori di giustizia, fare una Diretta Facebook, tanto più da una località protetta. Parliamo di Giuseppe Sarno, detto 'o mussillo (piccolo muso), e di Patrizia Ippolito detta 'a patana (la patata), che a gennaio del 2018, Segui su affaritaliani.it

Spediscono un messaggio in bottiglia con la foto della mamma morta. due anni dopo scoprono dove è finita : Due anni fa, dopo aver perso la mamma, un fratello e una sorella hanno deciso di spedire un messaggio in bottiglia. Alle onde del mare hanno affidato una foto della madre scomparsa e un biglietto che raccontava quanto accaduto. "Volevamo vedere dove sarebbe finita la sua storia", hanno spiegato. Più di 700 giorni dopo, qualcuno li ha ricontattati all'indirizzo che avevano lasciato e i due hanno così potuto scoprire il posto magico ...

Scambio di messaggi tra Liam Payne e Louis Tomlinson - i due cantanti scherzano via social e ricordano gli One Direction : Liam Payne e Louis Tomlinson scherzano su Twitter dopo mesi di silenzio: lo Scambio di messaggi sul social network ha mandato in visibilio i fan! Tutto è partito da un tweet di Liam Payne che chiedeva a Louis dove fosse finito, dato che ultimamente il cantante di Doncaster è assente dai social per motivi legati alla lavorazione del suo primo album da solista. Tra i due vi è sempre stata una forte e solida amicizia, fatta di prese in giro e ...

Caos Parma - ecco i tre messaggi inviati da Calaiò ai calciatori dello Spezia : situazione delicatissima - rischio retrocessione - i due club in pole per il ‘ripescaggio’ : Caos in Serie A e Serie B, situazione delicatissima quella del Parma che adesso rischia la retrocessione nel campionato cadetto. Nel mirino sono finiti i messaggi inviati da Calaiò agli avversari alla vigilia dell’ultima partita contro lo Spezia, ecco il contenuto dei tre sms: “ehi Pippein, non rompere il cazzein venerdì, mi raccomando amico mio”, “dillo anche a Claudien (Terzi), soprattutto con rapporto che avete con ...