I 22 convocati al mondiale

Basket – Qualificazioni Mondiale FIBA 2019 : i convocati dell’Italia per i match con Croazia e Olanda : Il ct Sacchetti ha convocato diciassette giocatori per le due gare di qualificazione ai Mondiali FIBA che l’Italia giocherà contro Croazia e Olanda Ancora cinque giorni e gli Azzurri si ritroveranno a Trieste per affrontare la terza finestra di qualificazione al Mondiale FIBA 2019. La terza tappa di un percorso che, dopo le quattro vittorie consecutive ottenute a novembre 2017 e nello scorso febbraio, ha già qualificato l’Italia alla ...