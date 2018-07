Home sweet Italy

globalproject.info

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il Belpaese si sta ripresentando agli occhi del mondo non per le bellezze che ha da offrire, ma per continui episodi di xenofobia, di odio e di richiami pericolosi al passato. Una terra sempre più ...