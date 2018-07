Hockey prato femminile | Mondiali 2018 | il tabellone dell’Italia Occasione della vita per

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : il tabellone ad eliminazione diretta. Calendario - programma - orari e tv : Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2018 di Hockey prato femminile in corso di svolgimento in Inghilterra e si è così definito il tabellone della fase a eliminazione diretta. Le vincitrici dei quattro gruppi (Germania, Australia, Olanda, Irlanda) si sono qualificate direttamente ai quarti di finale e attendono di scoprire le proprie avversarie che usciranno dai playoff di spareggio a cui è ammessa anche l’Italia. La nostra ...

Hockey prato femminile - Ottavi di finale Mondiali 2018 : Italia-India. Programma - orari e tv : L’Italia affronterà l’India agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di Hockey prato femminile in corso di svolgimento a Londra (Gran Bretagna). La nostra Nazionale ha compiuto una vera e propria impresa superando la fase a gironi e ora se la vedrà con la compagine asiatica nella rivincita del match che due anni fa valeva la qualificazione alle Olimpiadi di Rio 2016: quella volta le azzurre vennero sconfitte e dissero addio ai sogni a ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche. Si chiudono i gironi - l’Italia se la vedrà con l’India : Poche sorprese nell’ultima giornata dedicata ai gironi preliminari per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato femminili in quel di Londra. L’Olanda domina con l’Italia, ma per le azzurre resta comunque la seconda piazza nel raggruppamento A, dove avanza anche la Corea del Sud, nonostante il pareggio con la Cina. Nel gruppo B invece si ferma un’Irlanda eccezionale fino ad oggi: l’Inghilterra padrona di casa ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : una super Italia vola agli ottavi - ora si tenta un altro miracolo : Un risultato da record, un passivo assolutamente da dimenticare al più presto: l’Olanda distrugge la nazionale Italiana femminile di Hockey su prato nell’ultimo turno del girone preliminare dei Mondiali di Londra. Un 12-1 davvero incredibile, frutto di tanti errori delle azzurre, ma soprattutto di una qualità pazzesca della rosa delle orange, non a caso numero uno del ranking e campionesse iridate in carica. Nessuno si sarebbe ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : l’Olanda è mostruosa - l’Italia si arrende 12-1. Azzurre agli ottavi di finale : Non a caso l’Olanda è la nazionale più forte al mondo, numero uno del ranking, campionessa iridata in carica e vice campionessa olimpica a Rio. Non c’era nessuna speranza, provare a far partita pari era pura utopia. L’Italia esce sconfitta per 12-1 nell’ultimo match del girone preliminare dei Mondiali di Hockey su prato femminili in quel di Londra. Passivo forse troppo pesante, con la difesa azzurra che con il passare dei ...

Hockey prato femminile - Ottavi di finale Mondiali 2018 : Italia per l’impresa. Data - programma - orari e tv : L’Italia si è qualificata agli Ottavi di finale dei Mondiali 2018 di Hockey prato che si stanno disputando in Inghilterra. La nostra Nazionale ha sconfitto Cina e Corea del Sud guadagnandosi così un clamoroso passaggio del turno: si tratta di una vera e propria impresa per le azzurre alla prima partecipazione nella rassegna iriData dopo quasi mezzo secolo. L’Italia tornerà in campo martedì 31 luglio alle ore 18.00 per affrontare una ...

LIVE Italia-Olanda - Mondiali Hockey prato in DIRETTA : sfida impossibile a cuor leggero per le azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Olanda, terzo ed ultimo incontro della fase a gironi per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. sfida da affrontare a cuor leggero per le azzurre, che hanno già agguantato ufficialmente la seconda piazza nella Pool A con le clamorose vittorie con Cina e Corea del Sud. Praticamente impossibile sovvertire il pronostico oggi: Tiddi e compagne affrontano la ...

Hockey prato - Mondiali - show Italia : doppio successo e playoff : La Nazionale femminile di Hockey prato conquista i playoff dopo due vittorie nel girone: non era mai successo

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - le azzurre vogliono continuare a stupire : Prosegue sull’onda dell’entusiasmo il Mondiale di Hockey su prato per la nazionale italiana al femminile. Dopo il mostruoso 3-0 alla Cina e lo spettacolare ed emozionante 1-0 allo scadere con la Corea del Sud, Tiddi e compagne completano il girone preliminare domani alle ore 14 italiane: allo stadio Lee Valley Hockey and Tennis Centre di Londra le azzurre se la vedranno con le campionesse del mondo in carica dell’Olanda. Match ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Italia-Olanda. Programma - orari e tv : Terzo ed ultimo appuntamento per la nazionale italiana femminile di Hockey su prato nel girone preliminare dei Mondiali di Londra. Dopo le due clamorose vittorie con Corea del Sud e Cina torna in campo la squadra di Roberto Carta che domani affronta le campionesse del mondo in carica dell’Olanda. Una sfida di lusso che attende Tiddi e compagne: le due compagini si giocano la prima piazza nel girone, con il pronostico che è ovviamente tutto ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : risultati e classifiche. Italia in testa al girone con l’Olanda : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo a Londra, nei Mondiali di Hockey su prato al femminile. L’Italia sta sconvolgendo tutti i pronostici e con la seconda vittoria consecutiva, arrivata allo scadere con la Corea del Sud, si ritrova in testa al proprio raggruppamento a pari punti con l’Olanda, che le azzurre affronteranno domenica. Andiamo a riepilogare i risultati odierni e le classifiche dei gironi aggiornate, quando manca solo ...

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : ALL’ULTIMO RESPIRO! L’Italia batte in extremis la Corea del Sud e vola agli ottavi! Riscritta la storia! : A Londra la nazionale italiana femminile di Hockey su prato continua a riscrivere, tappa dopo tappa, la storia di questo sport nel Bel Paese. Arriva l’ufficiale qualificazione agli ottavi di finale dei Mondiali: seconda vittoria in due uscite per la squadra azzurra che batte 1-0 al termine di un match avaro di emozioni la Corea del Sud con una rete di Valentina Braconi a 5” dal termine. Apoteosi per Tiddi e compagne, può gioire anche ...