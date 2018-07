Higuain-Milan | quei 20 milioni bloccano tutti

Milan - ecco quanto chiede la Juventus per il prestito di Higuain : Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello sport, per questioni di ammortamento annuale i bianconeri dovrebbero chiedere 18 milioni di euro per il prestito oneroso. Successivamente, ne servirebbero ...

Milano : Higuain atterra e "vede" rossonero. Il fratello agente accelera con Leonardo : Lo sbarco di CR7 a Torino, quello di Gordon Singer e Higuain a Milano. Juventus da una parte, Milan dall'altra: tra chi accoglie il campione e chi, invece, apre ad una settimana intensa e spera di ...

Higuain ritrova Ronaldo - ma la Juve ha fretta di cederlo : Milan o Chelsea nel suo futuro : L'argentino e il portoghese hanno giocato nel Real dal 2009 al 2013 e oggi si allenano insieme alla Continassa per la prima volta. Il Pipita è sul mercato, ma servono 60 milioni: proseguono le ...

Milan tagliato fuori - proposta shock del Chelsea alla Juventus : 55 milioni più Morata per Higuain e Rugani : Offerta irrifiutabile quella fatta pervenire dal Chelsea alla Juventus: 55 milioni più Morata per la coppia Higuain-Rugani, il Milan resta a guardare Con il ritorno di Higuain in Italia sembrava prevedibile un’accelerata per il suo passaggio al Milan, ma nella notte arrivano notizie poco rassicuranti per i tifosi rossoneri. Dopo giorni di silenzio, il Chelsea si sarebbe deciso a fare la sua mossa per regalare a Sarri due suoi ...

Juventus-Milan - decisive le prossime 48 ore : l’agente di Higuain a Milano - la situazione sulla maxi-operazione [DETTAGLI] : Sono ore caldissime per lo scambio tra Juventus e Milan, le due dirigenze stanno lavorando senza sosta per provare a concludere la maxi operazione, in tre sono pronti a cambiare maglia. Le certezze riguardano Bonucci e Higuain, il difensore ha deciso di tornare alla Juventus, il Pipita è pronto ad accettare i rossoneri e confermarsi grande protagonista in Serie A, a Milano è arrivato l’agente del calciatore argentino, si sta ...

Repubblica Higuain - accordo Milan-Juventus per il prestito : le cifre : Il C orriere dello Sport lancia anche un'altra ipotesi. Se Mattia Caldara dovesse andare al Chelsea , lo scambio tra l'ex Atalanta e Leonardo Bonucci verrebbe meno dato che era proprio lui il ...

Juventus - il Chelsea vuole Caldara e dice 'ni' a Higuain. Milan e Bonucci alla finestra : TORINO - Ancora un'estenuante giornata di trattative e di ipotesi che si allineano sul tavolo, senza trovare la combinazione risolutiva. E così dopo che l'amministratore delegato del Chelsea Marina ...

Milan - offerta per Higuain. E l'agente sbarca in Italia : Calciomercato Milan, pronta la proposta per Higuain Le ultime notizie della Gazzetta dello Sport parlano di accelerata del Milan a breve per Gonzalo Higuain , il sogno di mercato della squadra ...

Juve e Milan - soluzione ancora lontana per la trattativa Bonucci-Higuain : Il Chelsea si fa avanti solo per Caldara e complica soprattutto i piani rossoneri. Settimana decisiva per trovare un'intesa

Il fratello-agente di Higuain a Milano. Ma il Chelsea va su Caldara : Il secondo, come spiegano Fabiana Della Valle e Alessandra Gozzini sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, coinvolge proprio Caldara. Mattia Caldara, 24 anni. Getty Images assalto blues - Il ...

Milan-Juve - solo Higuain e Bonucci nell'affare : c'è il mega conguaglio : Secondo il Corriere dello Sport , Juventus e Milan tratteranno soltanto Higuain e Bonucci nell'affare perché Caldara va verso il Chelsea. In più, un mega conguaglio da 30 milioni in favore dei bianconeri.

Scambio Bonucci-Caldara - - sembra - fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l'ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della ...

Milan - Higuain torna in Italia con l'agente : previsto un incontro con Leonardo : Secondo Sky Sport , lo scambio tra Bonucci e Caldara sarebbe già definito da giorni, ma la trattativa non può chiudersi per la volontà della Juventus di inserire anche Higuain , diventato un problema sportivo e ...