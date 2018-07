Higuain-Bonucci | sta salendo la tensione

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Juventus - il Chelsea vuole Caldara e dice 'ni' a Higuain. Milan e Bonucci alla finestra : TORINO - Ancora un'estenuante giornata di trattative e di ipotesi che si allineano sul tavolo, senza trovare la combinazione risolutiva. E così dopo che l'amministratore delegato del Chelsea Marina ...

Juve e Milan - soluzione ancora lontana per la trattativa Bonucci-Higuain : Il Chelsea si fa avanti solo per Caldara e complica soprattutto i piani rossoneri. Settimana decisiva per trovare un'intesa

Le richieste di Higuain E i «sacrifici» di Bonucci : E ora scende in campo lui, Gonzalo Higuain. Che medita e riflette su quale possa essere la migliore soluzione. A 31 anni l'argentino sa che il prossimo potrebbe essere l'ultimo contratto importante ...

Milan-Juve - solo Higuain e Bonucci nell'affare : c'è il mega conguaglio : Secondo il Corriere dello Sport , Juventus e Milan tratteranno soltanto Higuain e Bonucci nell'affare perché Caldara va verso il Chelsea. In più, un mega conguaglio da 30 milioni in favore dei bianconeri.

Scambio Bonucci-Caldara - - sembra - fatta! Si complica la trattativa per Higuain - l'ingaggio è un problema per il Milan : Intrecci di mercato fitti tra Juventus e Milan, che però non trovano la chiave di volta per la trattativa riguardante Gonzalo Higuain Lo Scambio tra Leonardo Bonucci del Milan e Mattia Caldara della ...

Juve-Milan : vicino lo scambio Bonucci-Caldara. Higuain tratta la buonuscita : In questa fase non sono consentite lunghe e meditate riflessioni. Milan e Juventus cercheranno quindi di stringere i tempi per concludere a breve la maxi-operazione con il coinvolgimento di Bonucci, ...

Juve-Milan - si smuove Higuain : apertura al presito oneroso - su Bonucci… : SI smuove Higuain- Resta sempre più lontano il futuro di Gonzalo Higuain dalla Juventus. Come evidenziato dai colleghi di “SportMediaset”, l’attaccante argentino sarebbe sempre al centro delle attenzioni di Milan e Chelsea. Un futuro in rossonero per smuovere totalmente l’affare? Higuain potrebbe lasciare la Juve sulla base del prestito oneroso fissato a 15-20 milioni di […] L'articolo Juve-Milan, si smuove Higuain: ...

L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus - con Bonucci - Caldara e Higuaín : Stando alle ultime notizie di mercato, Bonucci tornerà alla Juventus in cambio di Caldara, e al Milan potrebbe finire anche Higuaín The post L’intreccio di mercato fra Milan e Juventus, con Bonucci, Caldara e Higuaín appeared first on Il Post.

Juve - Milan e Chelsea Triangolo per Higuain ma a ballare è Bonucci : Un weekend sportivo in Costa Azzurra è quello che serve per sbrogliare la più complessa matassa di calciomercato dell'anno. Protagonisti da una parte il ds della Juventus, Fabio Paratici; dall'altra ...

Scambio Bonucci-Caldara novità clamorose : l’affare si sblocca! E Higuain… : Importanti novità dall’asse Juventus-Milan: importantissime aggiornamenti sullo Scambio Bonucci-Caldara Ore di mercato caldissime: da giorni si parla infatti dello Scambio tra Bonucci-Caldara. Il difensore rossonero potrebbe tornare alla Juventus, tra lo stupore dei tifosi bianconeri, e nelle ultime ore la trattativa sembra aver preso una nuova svolta interessante. Gli ultimi aggiornamenti infatti parlano di uno Scambio alla pari ...

Calciomercato - Bonucci-Caldara : Juve disposta allo scambio col Milan - ma con Higuain : Milan-Juventus: l'asse di mercato continua a essere bollente. Proseguono i contatti tra le due società per risolvere l'intrigo che coinvolge tre giocatori: sul piatto ci sono Leonardo Bonucci, Mattia ...