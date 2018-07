Guadagno M5S |  importante adesione a Wiki Loves Monuments Italia

romadailynews

(Di lunedì 30 luglio 2018)(M5S): “importante occasione di crescita culturale” “Dispiace apprendere che alcuni organi di stampa abbiano clamorosamente travisato, in buona fede o meno, il senso dell’di Roma Capitale al progetto ‘’. Nessuna svendita, da parte del Comune, dei propri monumenti. Al contrario, l’impegno dell’Amministrazione a valorizzare una serie di siti monumentali minori ancora poco conosciuti e apprezzati da parte della grande platea internazionale e generanti introiti scarsi, se non addirittura inesistenti”. Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente della Commissione Cultura di Roma Capitale Eleonora. “Falso il riferimento alla ‘rinuncia’ del Comune agli incassi derivanti dalle riprese dei monumenti. La delibera approvata venerdì scorso in Aula Giulio Cesare, infatti, non contiene ...