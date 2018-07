GRECIA COLMENARES | “Mi piacerebbe recitare a UN POSTO AL SOLE”

tvsoap

: La nostra intervista alla diva delle telenovelas, che vorrebbe partecipare a #UnPostoAlSole. E a voi piacerebbe?… - redazionetvsoap : La nostra intervista alla diva delle telenovelas, che vorrebbe partecipare a #UnPostoAlSole. E a voi piacerebbe?… - Play4movie : La protagonista delle telenovelas degli Anni '80 e '90 è stata avvistata proprio da noi in Italia... La riconoscete… - EvaRodanthe : RT @GreciaFanNapoli: Ultimi aggiornamenti dal nostro Fan Club Ufficiale: - Grecia Colmenares, da questa settimana, è presente sul settimana… -

(Di lunedì 30 luglio 2018), la diva più amata delle telenovelas, è in onda su Tv 2000 con le repliche dima hanno fatto di lei un’icona tanti altri personaggi come Topazio, Manuela, Maria, Azucena. Ecco la nostra intervista!, che ricordi hai di tante novelas che ti hanno consacrata anche in Italia? Bellissimi. Ricordo le riprese in Italia di Manuela, la vittoria del Telegatto. Ma in generale, tutti i personaggi mi hanno dato molto. Tutti diversi, con storie forti e romantiche. A quale telenovela sei più affezionata? Topazio è stata la prima importante anche in Italia. Ma Manuela ha avuto un successo incredibile. Personalmente mi permise diin due ruoli, due sorelle, una buona (Manuela) e una cattiva (Isabel). Fare la cattiva mi ha divertito… e c’erano tanti colpi di scena! Dopo migliaia e migliaia di puntate di novelas, hai un sogno? Vorrei interpretare ...