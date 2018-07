Gravidanza | bere alcolici può nuocere alle abilità mentali del bambino

meteoweb.eu

: @ziagiuli Bere molta Estathe in gravidanza - gynepraio : @ziagiuli Bere molta Estathe in gravidanza - locsland : @claardizzz @irenebuonfiglio Non ho voglia di passarmi roba addosso adesso figuriamoci in gravidanza ?? L'unica cosa… - SimoForchin : Il movimento 'il corpo è mio e lo gestisco io' è degenerato al punto da fumare, bere e drogarsi in gravidanza perch… -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Una ricerca condotta da Louisa Gibson della MacQuarie University in Australia, pubblicata su “Pediatrics“, ha studiato 5.107 neonati: rilevando chedurante l’allattamento potrebbe avere un impatto negativo sulle funzionidelnegli anni successivi. I ricercatori hanno confrontato lecognitive dei bambini a 6-7 anni con il consumo materno didurante la fase di allattamento, osservando una riduzione dellenei bimbi allattati al seno da mamme che consumavano. Non essendo emersa una relazione tra consumo di alcol materno edei bambini non allattati al seno, si è rilevato che i risultati sono dovuti alla presenza di alcol nel latte materno. L'articolopuòdelMeteo Web.