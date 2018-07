ilfoglio

(Di lunedì 30 luglio 2018) Ci voleva un giornalista pop come Alfonso Signorini, il pettegolo direttore del settimanale popolare più letto d’Italia (anche nascostamente nell’anticamera dei dentisti o sotto il casco dei parrucchieri) per rilanciare la lirica in chiave nazionalpopolare. Rilancio, non solo come espressione compiu