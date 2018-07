Google translate mostra messaggi bizzarri di profezie sulla fine del mondo

Il giorno in cui Google translate lanciò profezie apocalittiche : Stiamo vivendo personaggi e sviluppi drammatici nel mondo, che indicano che ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine dei tempi e al ritorno di Gesù. ' Quello di inserire stringhe insensate sul ...

Su Google translate compaiono strane profezie : Quando tornerà Gesù? L’ora dell’Apocalisse, è vicina? Verremo sterminati tutti da massi di ghiaccio mandati da chissà chi? Chiedere a Google Translate. Il servizio di traduzione di Google sta mostrando strane profezie (ma anche altre frasi molto più casuali) specie in corrispondenza di lingue meno battute delle altre. Per esempio, se si digita partendo dal Maori la parola “dog” 16 volte, chiedendone la traduzione in ...

Come funziona Google translate e perché non manderà in pensione i traduttori veri : Google Translate è diventato uno strumento di riferimento per traduzioni brevi e rapide online. Ci agevola la vita, ma può facilmente indurci in errore, se ci affidiamo ciecamente ai suoi suggerimenti, senza conoscere neanche un po' la lingua straniera in cui stiamo traducendo. Google Translate permette di superare i confini linguistici, ma a patto di fare attenzione ai fraintendimenti e agli errori. Il servizio ...