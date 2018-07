Golf italiano d' oro | diciotto vittorie azzurre in sei mesi

Tennis - Golf - scherma e salto in alto : la rinascita dello sport italiano : La scuola azzurra è forse la migliore del mondo, dunque la notizia della medaglia d'oro nella spada individuale di Mara Navarria ai Mondiali in corso in Cina non dovrebbe sorprendere più di tanto. E ...

Golf - British Open 2018 : Francesco Molinari è l’uomo dei miracoli. Un giro da favola per coronare un sogno - il Golf italiano si stringe intorno al suo diamante : La storia del golf italiano è riscritta. Francesco Molinari è ufficialmente una leggenda dello sport in Italia. E’ lui il primo azzurro di sempre a vincere un torneo dello Slam. Il 22 luglio 2018 è una data già incastonata tra le pietre miliari dell’epopea sportiva dello stivale, il giorno in cui Chicco Molinari ha trionfato nel British Open, terzo Major stagionale che ha avuto luogo sul mitico Carnoustie. Una prestazione sublime, in ...

Molinari vince l’Open Championship e diventa il più grande Golfista italiano di sempre : Diciotto buche, quattro giornate, uno spettacolo unico di inattaccabile solidità e immenso talento. Francesco Molinari entra nella storia del golf mondiale. E lo fa da protagonista, conquistando uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale: l’Open Championship (o British Open). Quello che ogni golfista, soprattutto se nato nel Vecchio Continente, sogna prima o poi di vincere. Molinari lo ha fatto completando ...

Golf - British Open 2018 : Chicco Molinari - sei nella leggenda! Il giorno più bello di sempre - oggi si scrive la storia dello sport italiano : Penna stilografica e calamaio. O forse basta una mazza da Golf. scrivere la storia non è da tutti. Ma Francesco Molinari non è come gli altri e l’impresa compiuta oggi lo proietta di diritto tra i più grandi dello sport italiano. Molinari ha vinto il British Open 2018, domando il mitico Carnoustie e mettendo in fila i più grandi interpreti della disciplina con una prestazione sensazionale, che ha lasciato a bocca aperta il mondo ...

Golf – Open Championship : splendida rimonta di Francesco Molinari - l’italiano si arrampica in 5ª posizione : Nella terza giornata dell’Open Championship, Francesco Molinari e Tiger Woods guadagnano molte posizioni entrando nella top ten Francesco Molinari, risalito dal 29° al quinto posto con 207 (70 72 65, -6) colpi, e Tiger Woods, da 29° a settimo con 208 (71 71 66, -5), sono stati tra i protagonisti della terza giornata del 147° Open Championship e saranno in corsa per il titolo nel terzo major stagionale che si conclude sul difficile ...

Golf - Alps Tour : bella prova di Guido Migliozzi - l’italiano secondo : Nell’Alps De Las Castillas il francese Thomas Elissalde vince con un birdie alla 2ª buca supplementare, bene Guido Migliozzi Guido Migliozzi ha offerto un’altra ottima prova nell’Alps Tour classificandosi al secondo posto con 202 (71 62 69, -14) nell’Alps De Las Castillas, disputato sul tracciato del Leon Golf Club (par 72) a San Miguel del Camino in Spagna. Il 21enne vicentino, già due titoli sul circuito, ha terminato il torneo al ...