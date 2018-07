Gli Incredibili leggono Best Movie | la super famiglia Pixar è sulla cover di agosto e c' è

Gli Incredibili 2 - il ritorno della famiglia Paar : tra le voci italiane riecco Amanda Lear e arriva Bebe Vio : Ci sono voluti 14 anni per rivederla in azione. Era il 2004 quando “una normale famiglia di supereroi” arrivava nelle sale di tutto il mondo e conquistava spettatori grandi e piccoli. Ora quella coppia di genitori e i loro tre figli un po’ speciali tornano al cinema, più forti e divertenti che mai. La Pixar ci riprova e lo fa riportando alla regia Brad Bird che con quel film aveva esordito alla Disney. Gli Incredibili 2 è già ...

Amazon Prime Day : 36 ore di incredibili offerte per Gli iscritti ad Amazon Prime : L'appuntamento più atteso dell'anno dai clienti Amazon è arrivato: è iniziato il Prime Day! Anche quest'anno sono tantissime le offerte per i videogiocatori e gli amanti della tecnologia.Ovviamente però, per poter approfittare delle offerte del Prime Day è necessario essere iscritti ad Amazon Prime e, come sempre, potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni, cliccando qui!Ma ora bando alle ciance e passiamo in rassegna tutte le migliori ...

Gli Incredibili 2 di Brad Bird (2018) : Da tempo la Pixar ha sfatato il luogo comune secondo cui il sequel non solo non mai al livello del film precedente, ma addirittura ne risulterebbe una copia scadente. Non è accaduto con Toy Story – il cui terzo capitolo è entrato nei cuori e nelle lacrime di ogni spettatore – non è accaduto con Monsters & Co. (benché, per essere precisi, Monsters University fosse un prequel) e anche Alla ricerca di Dory si è rivelato un buon progetto. Gli ...

Da Amanda Lear a Bebe Vio : ecco le voci de 'Gli Incredibili 2' : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

Argentina - Gli Incredibili retroscena sul flop Mondiale : “Lo Celso ha umiliato Messi e Leo l’ha fatto fuori!” : Argentina, nel mirino il rapporto di Leo Messi con compagni e staff tecnico, in special modo con Lo Celso, fatto fuori a Russia 2018 La bufera dopo la pessima figura dell’Argentina ai Mondiali russi, continua in Sudamerica con nuovi clamorosi retroscena. Le polemiche riguardano sopratutto il rapporto di Messi con compagni e staff tecnico. La Pulce ha avuto a detta di molti, un atteggiamento di superiorità, quasi fosse lui ...

Gli Incredibili 2 - Amanda Lear : "Divertente fare la doppiatrice" : ... ma mi sono divertita a interpretarla per questo tono della voce, per questo modo di chiamare tutti 'tesoro' che la ricorda chiaramente le signore prepotenti del mondo della moda che sanno tutto ...

La folle famiGlia deGli «Incredibili 2» con le voci di Bebe Vio e Amanda Lear : Cinzia Romani Quando, quattordici anni fa, uscì Gli Incredibili, al cinema esistevano soltanto due saghe di super-eroi: X-Men e Spiderman. Adesso ce ne sono centinaia e per sbaragliare la concorrenza ...

Gli Incredibili 2 presentato a Roma dalle doppiatrici Bebe Vio e Amanda Lear - Best Movie : È ispirato alle signori prepotenti della moda come Anna Wintour , che sanno tutto meglio di tutti, è molto divertente e dà del « darling!» a tutti come si fa nel mondo della moda. Non mi aspettavo ...

'Gli Incredibili' alla conquista del mondo. Edna ha ancora la voce di Amanda Lear - Cinema - Spettacoli : Una giostra di emozioni, azione, avventura, battute e anche un po' di riflessione su temi contemporanei come la moltiplicazione degli schermi e il desiderio di delegare agli altri, in questo caso ai ...

Gli Incredibili 2 - il supereroe è donna : E mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una casa con gli scatenati Violetta, Flash e il neonato Jack-Jack, Helen cerca, con grande difficoltà, di riscattare i supereroi di tutto il mondo ...

Schianti incredibili contro ostacoli invisibili : è italiano il mago deGli effetti speciali che ha gabbato il web : Nel mese di giugno è diventato virale un video in cui diverse auto hanno misteriose collisioni con ostacoli invisibili sulla carreggiata. Il video in questione è frutto delle abili manipolazioni del grafico italiano Donato Sansone che si è divertito a modificare alcune sequenze di incidenti reali, gabbando gran parte del web. Sulla pagina facebook del simpatico manipolatore gli amici ironizzano paragonandolo ad Orson Wells che con la versione ...

Incredibili problemi Vodafone oggi 11 luGlio : non funzionano rete e chiamate : In corso dei seri problemi Vodafone in questa mattinata di mercoledì 11 luglio. L'operatore rosso è alle prese con quello che sembrerebbe essere un vero e proprio down. Per molti clienti non funziona a dovere la rete internet del vettore e pure risulta davvero limitato il servizio di chiamate in uscita e in entrata. La situazione al momento di questa pubblicazione appare davvero molto grave. Il sito specializzato Downdetector sta riportando ...

Maturità 2018 - Gli errori più incredibili deGli studenti : “La Gioconda è di Giotto e D’Annunzio era un estetista” : Per ignoranza o per emozione, i maturandi italiani hanno dato anche quest'anno vita a una poderosa enciclopedia degli errori (e degli orrori). Dalla domanda: "Chi ha scritto il diario di Anne Frank?" allo studente che alla traduzione di greco si è presentato con il dizionario di latino. Fino ai più incredibili errori in letteratura e arte e geografia: "Il Giappone? Confina con la Polonia". Ovvio, no?Continua a leggere

Ivan Zaytsev dopo Gli insulti sui social : “I vaccini salvano la vita - la salute è un bene sociale : lo ho fatto per mia fiGlia. Offese incredibili” : Ivan Zaytsev ha subito insulti pesantissimi sui social network dopo aver postato una foto con la piccola figlia Sianna e scrivendo che l’aveva portata a fare il vaccino contro il meningocco. Lo Zar si è preso cura della piccola nata pochi mesi fa e ha deciso di sensibilizzare i suoi followers sull’importanza dei vaccini. Apriti cielo. Una valanga di calunnie e ingiurie contro l’icona del volley italiano che è rimasto incredulo ...