Gli esport | per affermarsi | devono coinvolgere - editoriale

Fortnite : i numeri del videogioco del momento che ambisce ad un posto tra Gli eSport : Fortnite è un titolo Battle Royale sviluppato da Epic Games e diffusosi ormai in tutto il mondo, sopratutto tra i più giovani, grazie anche alla capacità di sfruttare al meglio la ribalta data all’intero genere lo scorso anno da PLAYERUNKNOWN’s Battlegrounds (o PUBG) -il primo della categoria ad ottenere numeri davvero importanti-, offrendo agli appassionati un’alternativa gratuita. Cento giocatori sono catapultati su una mappa ...

PUBG ha piani di 5-10 anni per Gli esport : Nessuno ha mai fatto delle battle royale un esport, quindi stiamo provando a mostrare al mondo che questo genere di esport è possibile". Il creatore del titolo ha ricordato di aver "annunciato un ...

Gli eSports in Italia - la mappa del settore di Aesvi e Nielsen : Gli eSports in Italia – Il mondo degli eSports è ormai un mercato in continua evoluzione ed in costante crescita, un movimento quello eSportivo che si fonda sulla pratica di giocare ai videogiochi a livello competitivo ed organizzato. Una definizione, questa, utilizzata anche dal primo Rapporto sul settore in Italia. Pubblicato e presentato a Roma […] L'articolo Gli eSports in Italia, la mappa del settore di Aesvi e Nielsen è stato ...

Tencent : previsti investimenti a Shanghai per realizzare un business park dedicato aGli esport : Tencent ha intenzione di rimanere in prima linea nel panorama esport asiatico ma anche mondiale, considerando che internet mette tutti noi in un'unica grande arena virtuale.Parla infatti da sé il suo progetto riguardante un business park dedicato agli esport che si ergerà nel cuore di Shanghai entro il 2020, con tanto di arena da 6,000 posti.Come riporta Dotesports il colossale piano di investimenti in partnership con a città di Shanghai e con ...

La Juventus debutta neGli eSports : torneo per selezionare il giocatore che rappresenterà il club su FIFA 18 durante l’All Star Game della MLS! : Anche la Juventus fa un primo debutto nel mondo degli eSports: il club bianconero ha organizzato in collaborazione con Dugout, lo speciale social network dedicato a calciatori e club, un torneo che ha come premio finale la possibilità di partecipare, come rappresentante della Juve, ad un match su FIFA 18 che si disputerà durante l’All […] L'articolo La Juventus debutta negli eSports: torneo per selezionare il giocatore che ...

FITA - Angelo Cito : 'Bisogna creare una cultura deGli eSports' - : Quindi valutando anche tutti gli aspetti cari allo sport e quindi al Cio: come l'attenzione alla sedentarietà dei player che va contrastata con misure efficaci e concrete, e così via" ha chiarito. ...

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università deGli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...

Italia - Gli esports seguiti come la serie B di calcio : Lo spettatore di esports in Italia è giovane ma non troppo (tra i 16 e i 30 anni), prevalentemente maschio e se si considerano gli spettatori più assidui e interessati aumenta di molto la percentuale di residenti al sud e nelle isole. Soprattutto ai giochi più tradizionalmente legati agli esports, lo spettatore Italiano preferisce le simulazioni sportive come FIFA, Pro Evolution, Formula 1 o Moto GP. La stima fatta da Nielsen Italia, filiale ...

AESVI - ecco il primo rapporto suGli eSports in Italia : Dalle interviste effettuate emerge come i principali trend positivi del mondo eSports siano percepiti anche come gli ambiti su cui c'è bisogno della maggiore accelerazione per far decollare il ...

AESVI presenta il primo Rapporto suGli eSports in Italia in collaborazione con Nielsen : AESVI ha tenuto oggi un'importante appuntamento col quale ha presentato il primo Rapporto sugli eSports in Italia realizzato in collaborazione con Nielsen, l'ente statistico che ha fornito un importante quadro della situazione sull'ottima crescita degli sport elettronici nel nostro paese.Secondo la ricerca, nel nostro paese oltre 260 mila persone (definite "Avid Fan") seguono quotidianamente gli eventi legati all'eSport. Il 35% delle stesse, ...

Il Bayern Monaco va controcorrente : niente debutto neGli esports : Ormai da qualche tempo, anche tra le squadre italiane, si sta riscontrando un interesse sempre più importante per gli esports, ritenuti una leva importante per incrementare i ricavi. C’è chi però sembra intenzionato a muoversi in maniera controcorrente e non si tratta certamente di un club qualsiasi, bensì del Bayern Monaco. A prendere questa decisione, […] L'articolo Il Bayern Monaco va controcorrente: niente debutto negli esports è ...

Casi di doping anche nel mondo deGli eSport. Ecco i provvedimenti - : Basta leggere alcune dichiarazioni di Kory Friesen, player canadese di Counter Strike: Global Offensive per rendersi conto che il mondo degli eSport ha un serio problema col doping già da tempo. È ...