Giuseppe Conte arrivato a Washington | in agenda incontro con Trump

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Giuseppe Conte/ “Tria non si discute - non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 08:20:00 GMT)

Giuseppe Conte si tiene stretto Giovanni Tria : "Non esiste che lasci" : Le voci si susseguono, il futuro di Giovanni Tria non è certo. Si muove allora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui rassicura sulla stabilità del ministro dell'Economia nel suo Governo."Il ministro Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. ...

Giuseppe Conte cancella l'Airbus di Matteo Renzi : 'Un capriccio inutile - quanti soldi abbiamo sprecato' : Giorno dopo giorno, Matteo Renzi e i residui del Renzismo cadono a pezzo. L'ultimo colpo arriva da Giuseppe Conte , il quale riesce a cancellare con un tratto di penna un pezzo di storia , amarissima, ...

Giuseppe Conte rottama l'Air Force Renzi per i voli di Stato : Lo hanno chiamato dal primo giorno "l'aereo di Renzi", anche se l'allora presidente del Consiglio non lo ha mai usato. Aveva però voluto il nuovo aereo presidenziale. Da allora tante polemiche e poche ore di volo. Ora che il premier è Giuseppe Conte, la volontà è rescindere il contratto di leasing con Airbus per gli A340-500 per i voli di Stato."Meno spreco di denaro pubblico, meno spese inutili. Il governo che ...

Giuseppe Conte fotografato con la fidanzata Olivia Paladino in piscina : le foto in esclusiva su Oggi : Un villa sul litorale romano, una coppia che si rilassa a bordo piscina. Si tratta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della bionda fidanzata Olivia Paladino. I due sono stati immortalati da Oggi e le foto sono esclusivissime. Conte, 53 anni e la Paladino, 38 anni, si godono il sole e la piscina. I due erano già stati fotografati sempre da Oggi dopo una cena all‘hotel Plaza di Roma, di proprietà del padre di lei. La compagna del ...

“Eccoli!”. Volevano nascondersi ma… Giuseppe Conte e Olivia beccati dai flash : Una cena insieme a Roma, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l’intenzione di non dare troppo nell’occhio. La storia tra il premier Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino è vissuta nella riservatezza più totale, ma i paparazzi di Oggi sono riusciti a intercettarli durante una serata romana all’insegna del cibo e del relax. Olivia Paladino, conosciuta dopo il divorzio con la sua ex-moglie, è ...

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Giuseppe Conte e la compagna Olivia : incontri "segreti" nella notte romana : Una cena insieme nella notte romana, poi il rientro a Palazzo Chigi separati, probabilmente con l'intenzione di non dare troppo nell'occhio. E' una storia vissuta con profonda riservatezza quella del...

Il premier Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino/ Foto - cene segrete e fuga dai paparazzi : Bandito il gossip dal neo governo i paparazzi non si lasciano abbattere e beccano il neo premier Giuseppe Conte con la fidanzata Olivia Paladino a cena insieme, e poi?(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 13:58:00 GMT)

Il Premier Giuseppe Conte e le foto della compagna che entra a Palazzo Chigi : Il settimanale Oggi pubblica alcune foto che raccontano un incontro notturno tra Giuseppe Conte e la compagna Olivia Paladino. della vita privata del Presidente del Consiglio si conoscono pochi particolari. È noto che il 53enne è divorziato dall’avvocata Valentina Fico, con cui ha avuto Niccolò, 11 anni, e che è fidanzato con la 38enne Olivia Paladino, figlia del proprietario del lussuoso Hotel Plaza di Roma e di Eva Aulin, attrice ...

L'Fmi contro Giuseppe Conte : 'Rischi sul debito' : Mentre il premier Giuseppe Conte insiste che la flat tax si farà, il Fondo monetario internazionale fa sapere, nel rapporto Articolo IV sull'Eurozona, che, 'se avranno piena attuazione' le misure ...

Giuseppe Conte - incontro con Sergio Mattarella al Quirinale : hanno parlato di Nato e decreto proroghe : Giuseppe Conte è salito al Colle per incontrare Sergio Mattarella. I l premier e il presidente della Repubblica, secondo quanto si apprende, avrebbero parlato del vertice Nato a cui ha partecipato ...

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...