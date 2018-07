Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump | Bene la linea dura sui migranti ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca<br>Trump : "Bene la linea dura sui migranti" : ...

Razzismo - come Giuseppe Conte può mantenere quella promessa fatta in Senato : Una frase del primo discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte davanti al Senato per chiedere la fiducia lasciò sbigottiti per il solo fatto di essere stata pronunciata: “Non siamo e non saremo razzisti”, precisò a un certo punto il capo del governo. Sentire risuonare in Parlamento una “promessa” del genere nel 2018, a settant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione dell’articolo 3 e a ottanta ...

Giuseppe Conte alla Casa Bianca per incontrare Trump : Nel pomeriggio di ieri il Premier Giuseppe Conte ha annunciato la sua partenza per Washington con questo post:"Sto per partire per Washington assieme ai miei collaboratori e al mio staff. Domani incontrerò il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump per un confronto con lui su varie tematiche che riguardano i nostri paesi. Come potete immaginare sarà un appuntamento molto importante. Non mancherò di aggiornarvi tempestivamente sugli ...

Giuseppe Conte : “Tria con noi - ok Euro e Nato”/ Intervista del Premier : “Trump vuole aiutare l’Italia” : Giuseppe Conte: “Tria non si discute, non lasciamo l’Euro e la Nato”. Intervista del Premier al Corriere della Sera; toccati diversi argomenti, a cominciare dalla questione economica(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:51:00 GMT)

Giuseppe Conte si tiene stretto Giovanni Tria : "Non esiste che lasci" : Le voci si susseguono, il futuro di Giovanni Tria non è certo. Si muove allora il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista al Corriere della Sera in cui rassicura sulla stabilità del ministro dell'Economia nel suo Governo."Il ministro Tria è il cerbero dei conti, il loro custode arcigno. Ma non esiste che lasci il governo. Attenzione, peraltro, a non considerarlo un corpo estraneo a questo esecutivo. ...

Giuseppe Conte cancella l'Airbus di Matteo Renzi : 'Un capriccio inutile - quanti soldi abbiamo sprecato' : Giorno dopo giorno, Matteo Renzi e i residui del Renzismo cadono a pezzo. L'ultimo colpo arriva da Giuseppe Conte , il quale riesce a cancellare con un tratto di penna un pezzo di storia , amarissima, ...

Giuseppe Conte fotografato con la fidanzata Olivia Paladino in piscina : le foto in esclusiva su Oggi : Un villa sul litorale romano, una coppia che si rilassa a bordo piscina. Si tratta del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della bionda fidanzata Olivia Paladino. I due sono stati immortalati da Oggi e le foto sono esclusivissime. Conte, 53 anni e la Paladino, 38 anni, si godono il sole e la piscina. I due erano già stati fotografati sempre da Oggi dopo una cena all‘hotel Plaza di Roma, di proprietà del padre di lei. La compagna del ...

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

