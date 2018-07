Giulia De Lellis e Andrea Damante avvistati insieme a Catania

Giulia De Lellis e Andrea Damante in Sicilia : previsto un nuovo incontro? : Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? La speranza dei fan Mesi fa Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Il motivo non è dato saperlo, ma molti hanno insinuato che i due abbiano rotto per via di qualche scappatella del popolare deejay di origini veronesi. Dal giorno di questo annuncio sui social dei due diretti interessati di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. E proprio qualche settimana fa Andrea Damante ...

Giulia De Lellis e Andrea Damante “cercasi” : la serata promette bene : Giulia De Lellis e Andrea Damante “cercasi”: la serata promette bene Quanto ancora bisognerà attendere l’ufficialità del grande ritorno in love tra Andrea Damante e Giulia De Lellis? Ma soprattutto, i due si stanno frequentando assiduamente oppure il ‘riprovarci’ non sta dando i frutti d’amore sperati? Andiamo con ordine: l’ex coppia, dopo essere apparsa insieme […] L'articolo Giulia De Lellis e ...

Raffaella Mennoia : “Giulia De Lellis riconoscente - a differenza di…” : Giulia De Lellis: l’elogio di Raffaella Mennoia sui social Raffaella Mennoia, pur non essendo un personaggio del piccolo schermo, è un volto assai noto ai telespettatori di canale 5. Come ben saprete, da anni, fa parte della redazione di Uomini e Donne, il programma ideato e condotto da Maria De Filippi su canale 5. Raffaella è molto seguita sul mondo del web ed è lì che durante una diretta sui suoi profili social ne ha approfittato per ...

Giulia De Lellis emozionata di fronte alle sue cantanti preferite : Giulia De Lellis allo show di Tezenis con l’emozione di una bambina Giulia De Lellis, famosa per la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, è stata presente allo show di Tezenis tenutosi il 24 Luglio. Il noto marchio ha presentato la sua collezione autunno-inverno con una sfilata a cui hanno […] L'articolo Giulia De Lellis emozionata di fronte alle sue cantanti preferite proviene da Gossip e Tv.

Giulia De Lellis sostiene Ida Platano : messaggio per Andrea Damante? : Ida Platano felice: il commento di Giulia De Lellis. Si riferisce a Andrea Damante? L’esperienza di Ida Platano a Temptation Island si è conclusa ieri con un epilogo inaspettato: l’ex dama di Uomini e Donne è infatti uscita felice dal programma insieme al suo Riccardo. Tanti sono stati i vip che hanno commentato la puntata, tra cui Giulia De Lellis che ha voluto sostenere la decisione di Ida di perdonare il suo fidanzato e di avere ...

Temptation Island - il vestito di Giada Giovanelli è creato da Giulia De Lellis : Temptation Island non è solamente coppie che si confrontano, litigano e si amano, ma anche moda e bei vestiti. Lo sa bene Giulia De Lellis, “protagonista” inattesa dell’ultima edizione. Una delle fidanzate che partecipano al reality show infatti, Giada Giovanelli, ha indossato durante una puntata un abito creato dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip. È stata la stessa De Lellis ad ...

Temptation Island 2018 - Giulia De Lellis commenta la puntata : "Brava Ida ci vuole coraggio a perdonare" : L'esperta di tendenze commenta il lieto fine tra Riccardo e Ida e il riferimento è più che mai personale.

Giulia De Lellis ha perdonato Andrea Damante?/ I complimenti ad Ida Platano e la voce "fuori campo" che... : E' più facile perdonare e andare avanti che lasciarsi, con queste parole Giulia De Lellis commenta l'uscita di scena di Ida e Riccardo da Temptation Island e lancia la frecciatina a Damante?(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 10:45:00 GMT)

“È mio!”. Temptation Island - Giulia De Lellis vede Giada e ‘scatta’ subito sui social : Temptation Island, finita la terza puntata si pensa già alla quarta. Anche perché, a giudicare dalle anticipazioni, non mancheranno i colpi di scena. In breve: assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco; Giampaolo scoprirà che la fidanzata Martina si è lasciata andare a una romantica esterna in barca con il single Andrew (con il quale ha da subito mostrato un certo feeling) dove è scattato anche un bacio sulle labbra; Lara ...

Giulia De Lellis - nuovo sfogo sui social : "Mi fa male per voi sapervi piene di invidia e cattiverie" : Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 2, ha ritrovato la stabilità sentimentale con il fidanzato Andrea Damante ma, nonostante ciò, in questo periodo, ha decisamente l'arrabbiatura facile.Nelle scorse settimane, la giovane social influencer e imprenditrice romana, infatti, si era sfogata pesantemente con chi aveva messo il naso nelle sue faccende sentimentali. prosegui la ...

Il vestito di Giada Giovanelli al falò di Temptation Island è di Giulia De Lellis : Giada di Temptation Island: di che marca è il vestito del falò di confronto con Francesco C’è anche un po’ di Giulia De Lellis nell’ultima edizione di Temptation Island. Una delle fidanzate del reality show, Giada Giovanelli, ha indossato una creazione dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. A farlo sapere la stessa ex concorrente del […] L'articolo Il vestito di Giada Giovanelli al falò di Temptation Island è di ...

Giulia De Lellis su Ida e Riccardo a Temptation : riferimento ad Andrea : Temptation Island, Giulia De Lellis commenta Ida e Riccardo: riferimenti alla storia con Andrea Damante Tutti immobili davanti alla tv per la terza puntata di Temptation Island. Anche Giulia De Lellis ha fatto sapere ai suoi fan di stare a seguire la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia. L’ex (?!) fidanzata di Andrea Damante sembra sia una […] L'articolo Giulia De Lellis su Ida e Riccardo a Temptation: riferimento ad Andrea ...

IDA E RICCARDO SI SONO LASCIATI?/ Falò Temptation Island 2018 : Giulia De Lellis si complimenta con la coppia! : Falò di confronto questa sera per Ida Platano e RICCARDO Guarnieri in Temptation Island 2018. Dopo Gemma Galgani e Stefanì cos'altro succederà nel villaggio per loro? Il lieto fine tra Ida Platano e RICCARDO Guarnieri è arrivato. Alla fine del Falò di confronto, i due fidanzati si SONO ricongiunti e dichiaranti grande amore. Baci, lacrime, sguardi innamorati, abbracci sentiti e parole romantiche hanno fatto da cornice ad una coppia che ...

Giulia De Lellis - su Instagram la paura durante la notte di maltempo : notte di paura per la bella Giulia De Lellis. La 'star' di Uomini e donne nel corso della notte ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo ufficiale Instagram dove appariva fortemente preoccupata per quanto stesse accadendo, tanto da confessare ai suoi quasi tre milioni di follower che la seguono su Instagram di avere la tachicardia e di temere che ci fossero dei ladri in casa pronti a svaligiarle l'appartamento. Grande spavento per ...