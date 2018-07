Giovani e fertilità | a che età declina?

meteoweb.eu

: RT @insalutenews: L’inquinamento modifica la mascolinità e la fertilità dei giovani. Studio dell’Università di Padova - - DalilaBeatrice : RT @insalutenews: L’inquinamento modifica la mascolinità e la fertilità dei giovani. Studio dell’Università di Padova - - paulolden1 : @OffComfortZone @CarloCalenda Scusate, ma non abbiamo affatto un problema di fertilità. Abbiamo il problema dell’in… - insalutenews : L’inquinamento modifica la mascolinità e la fertilità dei giovani. Studio dell’Università di Padova -

(Di lunedì 30 luglio 2018) Il tema dellaè di fondamentale importanza, ma quanto ne sanno idi oggi – possibili genitori di domani – in materia? Non molto, secondo quanto emerge da una nuova ricerca pubblicata su Human Fertility. L’indagine mostra infatti che la maggior parte degli studenti universitari sottovaluta l’impatto dell’età sullafemminile e maschile e meno della metà sa indicare esattamente quando inizia il declino. Lo studio, condotto da un team di ricercatori guidato da Eugénie Prior della Victorian Assisted Reproductive Treatment Authority di Melbourne, si basa su una survey su larga scala che ha coinvolto universitari australiani, in totale 1.215, intervistati tramite un questionario online anonimo sulle intenzioni e aspettative in fatto di genitorialità e sulle loro conoscenze relative alla. Nel dettaglio, spiegano gli autori, ...