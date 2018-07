GIORNATA CONTRO LA TRATTA - Gli appelli dell' associazionismo alla politica

GIORNATA CONTRO tratta esseri umani - Onu : 'Aumentare sforzi congiunti' - : Secondo Save The Chidren 10 milioni di bambini, nel mondo, sono stati costretti in stato di schiavitù, venduti e sfruttati

GIORNATA mondiale contro le epatiti - più test e terapie per eliminarle entro il 2030 : Secondo l'Oms, colpiscono 325 milioni di persone a livello mondiale e sono le cause principali del cancro del fegato

Calendario Serie A 2018/2019 - sorteggiata la prima GIORNATA : Ronaldo debutta contro il Chievo : E’ stato sorteggiato il Calendario della nuova stagione di Serie A, il 18 agosto si comincia con 38 turni da vivere tutti d’un fiato E’ arrivato il momento di dare ufficialmente il via alla nuova stagione di Serie A, oggi è il giorno del sorteggio del Calendario 2018 / 2019 . Gli studi di Sky Sport rappresentano il luogo in cui nasce il campionato che ci terrà compagni dal 18 agosto 2018 fino al 26 maggio 2019 , trentotto ...

LIVE JUVENTUS - CRISTIANO RONALDO DAY : LA GIORNATA IN DIRETTA/ Video Torino - l'incontro con mister Allegri : RONALDO Day JUVENTUS , la GIORNATA in DIRETTA LIVE : Video . Bagno di folla a Torino : “Portaci la Champions”, dicono i tifosi al fuoriclasse portoghese arrivato dal Real Madrid(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:18:00 GMT)

Camila Giorgi contro Serena Williams : la partita punto per punto - Diretta ag GIORNATA alle 17 : 26 del 10 luglio 2018 : 17:26 Serena Williams tiene il servizio a zero e si porta sul 4-2,17:23Tiene il servizio la Giorgi che adesso è sotto 2-3,17:19 Serena Williams prende il largo e va sul 3-1,17:16 Serena Williams trova il ...

Wimbleon 2018 : Camila Giorgi vuol fare la storia contro Serena Williams nella GIORNATA dedicata ai quarti di finale femminili : Prepariamoci ad assistere ad una giornata che potremmo definire “rosa” in quel di Wimbledon. Il programma dei Championships sarà monopolizzato da quarti di finale del tabellone femminile. L’eccezione è quella del match sul campo numero 2 tra l’argentino Juan Martin Del Potro e il francese Gilles Simon che ripartiranno dal quarto set con il sudamericano avanti due parziali ad uno. Il vincitore di questa sfida sarà il ...

Beach volley - World Tour 2018 Varsavia. Europa contro Resto del Mondo nella GIORNATA delle finali in Polonia : Ancora Europa contro Resto del Mondo nella giornata dedicata alle finali nel torneo 4 Stelle del World Tour a Varsavia. La Polonia gioisce e spinge Kantor/Losiak che proveranno sulla sabbia di casa a rompere l’incantesimo che li vede a digiuno di vittorie da due anni con ben cinque podi nelle ultime due stagioni. L’avversario è tosto ma forse la coppia meno attesa tra quelle brasiliane, una delle tante protagoniste della rivoluzione ...

Oggi GIORNATA mondiale contro la sclerosi sistemica : La sclerosi sistemica è una malattia reumatica, autoimmune, sistemica , inserita recentemente tra le malattie rare coperte dai Livelli Essenziali di Assistenza. Il 29 giugno è la giornata mondiale contro questa malattia rara e la Fondazione Cesare Serono ha, per l’occasione, intervistato la Presidente della Lega Italiana sclerosi sistemica , Manuela Aloise. L’Associazione unisce a livello nazionale i pazienti e i famigliari dei pazienti affetti da ...

ITALIA - GIORNATA mondiale contro la droga. Villa Maraini e CRI per strada : ... diffondendo il più possibile la politica umanitaria della riduzione del danno, supportando in strada chi è entrato nel mondo della tossicodipendenza, prima di tutto salvandogli la vita da overdose, ...

GIORNATA CONTRO leucemie - in barca a vela come terapia : Anche per i linfomi ci sono risultati significativi", ha aggiunto Mario Boccadoro, direttore della divisione universitaria di ematologia Città della Salute e della Scienza di Torino.