Gioco d' azzardo | come i diversi Stati regolano l' utilizzo delle slot machine

Uccisa a coltellate ad Ancona per 400 euro da spendere per il Gioco d'azzardo : arrestato il vicino : Ammazzata per 400 euro dal vicino di casa malato di ludopatia. I carabinieri del Reparto Operativo di Ancona hanno stretto il cerchio attorno alla morte di Emma Grilli, l'85enne trovata dal marito ...

Alcol e Gioco d'azzardo - rapporto di Federconsumatori : PERUGIA L'utilizzo problematico di internet, l'abuso nel consumo di Alcol ed il gioco d'azzardo patologico. Se ne è parlato in un convegno presso la sala della Vaccara a Perugia. Il convegno è stata l'...

Controlli di prevenzione truffe ad anziani e Gioco d'azzardo : 26 tra Daspo e divieti : Nell'ambito del rafforzamento dell'azione di contrasto alle attività illecite da parte della Polizia di Stato - Divisione Polizia Anticrimine, in particolare nel periodo estivo, caratterizzato da ...

Nuova convenzione per il Benelli. Saranno vietate le pubblicità sul Gioco d'azzardo : La delibera è stata illustrata da Roberto Fagnani, assessore allo Sport, che ha fatto presente trattarsi del rinnovo della concessione in scadenza al Ravenna Football Club 1913 spa, un atto ...

M5S * DL DIGNITà : ' SCIENZA BATTE LOBBY - BASTA 'LUDOPATIA' SI CHIAMA 'DISTURBO DA Gioco D'AZZARDO' ' - : M5S: nuova stretta in nome della SCIENZA per contrastare il marketing semantico delle LOBBY azzardo. Norme più severe sul 'Gratta e Vinci' e su internet. La SCIENZA BATTE il marketing delle LOBBY dell'azzardo. Da oggi con una rivoluzione culturale che mette la SCIENZA al centro chiamiamo il dramma generato dall'azzardo con il suo giusto nome scientifico: ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d'azzardo (3) : (AdnKronos) - "In definitiva - dice il professor Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova - lo studio conferma che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling è fortemente associata alle diseguaglianze econo

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d'azzardo (2) : (AdnKronos) - I due studi analizzano un campione di 20.791 studenti 15enni italiani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children). Dall’analisi emerge come le diseguaglianze economiche, sia in un contesto più ampio di regione sia in uno pi

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d'azzardo : Padova, 26 lug. (AdnKronos) - Quindicenni a rischio di diventare giocatori d'azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo “Relative deprivation and disordered gambling

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo : Padova, 26 lug. (AdnKronos) – Quindicenni a rischio di diventare giocatori d’azzardo patologici a causa della disparità di reddito familiare in classe. Il recente studio di Natale Canale, Alessio Vieno e Michela Lenzi dell’Università di Padova dal titolo ‘Relative deprivation and disordered gambling in youths” pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health ha infatti evidenziato come il rischio ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo (2) : (AdnKronos) – I due studi analizzano un campione di 20.791 studenti 15enni italiani (dati raccolti all’interno del sistema di sorveglianza nazionale Health Behaviour in School-aged Children). Dall’analisi emerge come le diseguaglianze economiche, sia in un contesto più ampio di regione sia in uno più ristretto di classe scolastica, spingono all’azzardo i giovani. In regioni con maggiori livelli di diseguaglianze di ...

Ricerca : Unipd - 15enni a rischio Gioco d’azzardo (3) : (AdnKronos) – “In definitiva – dice il professor Alessio Vieno del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione dell’Università di Padova – lo studio conferma che l’assunzione di comportamenti problematici in relazione al gambling è fortemente associata alle diseguaglianze economiche che possono essere percepite dagli studenti, delineando una sorta di tendenza nei giovani di credere ...

Gioco d'azzardo e dipendenza - i numeri degli italiani : Ma prima che dal mondo della politica, è interessante cercare di capire come gli italiani vivono l'industria dell'azzardo, una delle più floride del nostro Paese. Una ricerca condotta dal Centro ...

Quanto contribuisce il Gioco d'azzardo alle casse dello Stato italiano? : Il lordo del gioco Secondo il Bollettino delle entrate tributarie 2016, pubblicato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, a marzo 2017, le entrate totali relative ai giochi - che includono ...

Gioco d’azzardo - Di Maio : “Stop pubblicità? Non favorirà Gioco illegale - organizzazioni criminali in quello legale” : In visita al centro Caritas di Santa Giacinta a Roma, dove, tra l’altro, vengono accolte le persone che soffrono di ludopatia, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha rivendicato: “Nel decreto dignità abbiamo stoppato le pubblicità al gioco d’azzardo, che è una piaga sociale, ma anche culturale ed economica. Anche mio nonno giocava al Lotto, ma non c’era questa serialità, non c’era ...