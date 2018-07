Giocare a calcio in Italia costa | un mese di stipendio per un anno di pallone

Argentina - presidente della federcalcio : 'Messi continuerà a Giocare in nazionale' : Il numero uno dell'AFA è convinto che non verrà meno l'impegno di Messi per la nazionale nonostante l'eliminazione anticipata alla Coppa del Mondo 2018 e le precedenti frustrazioni accumulate. '...

Calciomercato Juventus – Pogba fa impazzire i tifosi : il sogno di Giocare con Cristiano Ronaldo apre ad un ritorno in bianconero : Paul Pogba verso un clamoroso ritorno alla Juventus? Dalla spagna lanciano la bomba: la voglia di giocare con Cristiano Ronaldo potrebbe far scoccare nuovamente la scintilla Ore caldissime per il Calciomercato della Juventus. Dopo la clamorosa indiscrezione sul possibile ritorno di Leonardo Bonucci, si fa largo un’altra possibile ‘marcia indietro’, quella di Paul Pogba. Dalla Spagna ‘Marca.com’ lancia la ...

Calciomercato - Cassano : autoproposta al Parma per tornare a Giocare. Contratto con clausola 'anti-cassanate'? : Lascia? No, raddoppia. O meglio, ritorna, Antonio Cassano e il Parma. Fu amore tra il 2013 e il 2015, potrebbe risbocciare nell'estate del 2018. L'attaccante, senza squadra dal 27 luglio 2017 quando ...

Mondiali Russia 2018 - Neymar shock dopo l’eliminazione : “difficile trovare la forza di tornare a Giocare a calcio” : La stella del Brasile ha commentato sui social l’eliminazione subita per mano del Belgio, svelando di non avere al momento la voglia di giocare a calcio La stella brasiliana Neymar si è detto sconfortato e “senza forze per giocare di nuovo a calcio” dopo che il suo Brasile è stato eliminato dal Belgio nei quarti di finale dei Mondiali di Russia 2018. AFP PHOTO / BENJAMIN CREMEL “Posso dire che è il momento più ...

Calciomercato Real Madrid - Kovacic vuole Giocare : 'È meglio se lascio il Real Madrid' : Mateo Kovacic chiede spazio. Dopo tre anni di crescita al Real Madrid, il centrocampista croato - relegato al ruolo di sostituto nella sua nazionale al Mondiale - è pronto a lasciare i Blancos, per ...

Calciomercato Juventus - Higuain : 'Mi piacerebbe Giocare in Premier - ma a Torino sono felice' : Gonzalo Higuain ha parlato dal ritiro dell'Argentina a Barcellona e ai microfoni di ESPN ha rilasciato anche alcune dichiarazioni sul suo futuro, da qualche settimana al centro di rumors che lo ...

Salah punito da Allah / "Mangiare e bere per poter Giocare a calcio non è scusa per interrompere il Ramadam" : Salah punito da Allah, un Imam del Kuwait parla dell'infortunio del calciatore del Liverpool nella finale di Champions e sottolinea come non si possa interrompere il Ramadam per il calcio.(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 19:00:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Hamsik allontana l’addio : “sarebbe un onore Giocare per un allenatore come Ancelotti” : Marek Hamsik ha allontanato le voci circa un suo addio al Napoli, svelando come sarebbe un onore per lui giocare per un allenatore come Ancelotti Il futuro di Marek Hamsik potrebbe essere legato ancora al Napoli, alla corte di Carlo Ancelotti. Il centrocampista slovacco, che negli scorsi giorni aveva annunciato di essere tentato da un’esperienza in Cina, ha fatto dietrofront annunciando che sarebbe onorato di essere allenato da Carlo ...

Calciomercato Inter - Skriniar : 'Resto a Milano - voglio Giocare la Champions qui' : Dopo la qualificazione dell'Inter alla prossima Champions League, dalla Slovacchia sono arrivate le parole di Milan Skriniar . Il difensore, grande protagonista della stagione appena conclusa, ha ...