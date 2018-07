Ginnastica | Simone Biles è sempre la più forte del Pianeta Un ritorno stellare da vero

Ginnastica - rientro stellare! Bentornata - Simone Biles. Dominio magico agli US Classic - vittoria pirotecnica con 58.7 : Simone Biles è tornata soltanto come le più grandi stelle riescono a fare, ha brillato e incantato nella notte del suo grande rientro alle gare dopo due anni di assenza e ha trionfato agli US Classic con una prestazione letteralmente strabiliante. Bentornata, ci eri mancata. La vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e tre volte Campionessa del Mondo all-around ha dominato la scena nella sua Columbus, imponendosi ...

Il ritorno di Simone Biles - la regina della Ginnastica è di nuovo in pedana : «Sono meglio adesso di due anni fa a Rio». È il biglietto da visita di Simone Biles e racconta, in una manciata di parole, questa campionessa di poco più di un metro e quaranta di altezza che non fa una gara da due anni, ma sa in partenza di essere la migliore. Sempre detto con le sue parole a quell’Olimpiade che l’ha fatta conoscere al mondo: «Non la nuova Micheal Phepls o Usain Bolt, ma la prima Simone Biles». Dopo i giochi olimpici del 2016 ...

Ginnastica - Simone Biles : “Sono più forte adesso che a Rio 2016”. Il fenomeno pronto per il rientro in gara - sabato show agli US Classic : “Sto meglio adesso che a Rio“. Parole di Simone Biles che si presenta così alla vigilia degli US Classic, la gara del suo grande ritorno in programma sabato 28 luglio a Colombus. A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione in pedana, il fenomeno indiscusso della Polvere di Magnesio è pronta per fare il suo stellare rientro: sono passati 24 mesi dalla sua consacrazione alle Olimpiadi di Rio 2016 quando vinse quattro medaglie ...

Ginnastica - quando torna in gara Simone Biles? Appuntamento agli US Classic : data - programma - orario e tv : Dopo due anni di trepidante attesa, dopo 24 mesi senza la stella indiscussa che ha rivoluzionato la disciplina, finalmente la Polvere di Magnesio è pronta a riabbracciare Simone Biles. La Reginetta indiscussa della Ginnastica artistica internazionale, vincitrice di quattro medaglie d’oro alle Olimpiadi di Rio 2016 e di tre titoli mondiali consecutivi nel concorso generale individuale, tornerà finalmente in gara: l’Appuntamento è per ...