Giappone | vendite retail cresciute dell' 1 | 8% annuo in giugno

Giappone : vendite dettaglio giugno in accelerazione : Riprendono velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI,, nel mese di giugno le vendite al dettaglio sono aumentate su ...

Giappone - deludono le vendite al dettaglio di maggio : A due velocità i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di maggio le vendite al dettaglio sono calate su base ...

Giappone : vendite retail cresciute dello 0 - 6% annuo in maggio : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, in maggio le vendite retail sono cresciute in Giappone dello 0,6% annuo, in decisa frenata rispetto all'1,5% di aprile , 1,0% in marzo, e contro l'1,4% del consensus ...

Giappone : ad aprile vendite al dettaglio crescono oltre previsioni : Roma, 30 mag. (AdnKronos/dpa) – crescono oltre le previsioni le vendite al dettaglio in Giappone. Ad aprile, secondo i dati preliminari diffusi oggi dal ministero dell’Economia, Commercio e Industria, si è, infatti, registrato un incremento dell’1,6% annuo, rispetto all’1% di marzo. Si tratta del sesto dato in crescita consecutivo. Su base congiunturale, le vendite al dettaglio mostrano un progresso dell’1,4% ...