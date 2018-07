Gianni Morandi e il cast de L’isola di Pietro contro l’abbandono degli animali

“L’estate è per tutti - anche per i cani. Non abbandonateli”. Nella campagna di sensibilizzazione c’è anche Gianni Morandi : Gianni Morandi , Chiara Baschetti e Michele Rosiello, nel nuovo spot della Polizia di Stato, hanno vestito i panni dei personaggi interpretati Nella nota serie tv L’isola di Pietro, insieme al cane Mirto, il golden retriever che Nella fiction accompagna Morandi (Pietro Sereni) durante le sue corse mattutine. Lo spot lanciato oggi sul canale Twitter della Polizia di Stato è contro l’abbandono degli animali, una pratica riprovevole e ...

Grande attesa per il concerto di Gianni Morandi alla Summer Arena di Soverato : Quelli del Gianni Morandi tour 2018 "d'amore d'autore" sono degli spettacoli unici in cui l'amore è il leit motiv di uno show imperdibile, con una track list di oltre 40 brani per più di due ore di ...

Al via il tour estivo di Gianni Morandi - primo concerto a Marostica : ultimi biglietti e info utili : Il tour estivo di Gianni Morandi sta per prendere il via. L'artista di Monghidoro è già pronto per tornare sul palco dopo il successo della sessione invernale nella quale ha portato D'amore d'autore in giro per l'Italia e in tutti i maggiori palasport. I nuovi concerti partono da Marostica, con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Coloro che hanno scelto la consegna tramite corriere espresso, possono ...