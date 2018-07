Gianfranco Battisti | manager di lungo corso tra Fs e turismo

È stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato - Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato : L’assemblea di Ferrovie dello Stato ha nominato oggi il nuovo consiglio di amministrazione , che resterà in carica fino al 2020. Il nuovo amministratore delegato è Gianfranco Battisti , che è Stato amministratore delegato di Fs Sistemi Urbani e prende il posto che fino The post È Stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato , Gianfranco Battisti è l’amministratore delegato appeared first on Il Post.

Fumata bianca per vertici Fs : Gianfranco Battisti è il nuovo a.d. : Vedete come certe accuse sono fuori dal mondo? Lo dimostriamo con i fatti'. Il ministro Toninelli ha concluso: 'Esperienza, efficienza ed etica. Direi che sono le tre 'E' che devono andare sempre a ...

