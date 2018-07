Germania | donna elude controlli | milioni danni a scalo Monaco

Germania - donna entra in zona protetta aeroporto Monaco : annullati 200 voli : Circa 200 voli sono stati annullati e due terminal sono stati evacuati all'aeroporto di Monaco, il secondo più grande della Germania dopo quello di Francoforte, dopo che una donna non identificata è entrata in una zona protetta dalla sicurezza. Lo annunciano la polizia e l'aeroporto. Una sessantina di voli inoltre sono stati ritardati.La donna è entrata "senza essere stata controllata" in una zona protetta del terminal 2 ed ...