Gears 5 | svelato un nuovo tipo di nemico che sarà il vostro peggior incubo

(Di lunedì 30 luglio 2018) Un paio di settimane fa, gli sviluppatori diof War, The Coalition, hanno fornito dettagli su undiche i giocatori affronteranno in5, il "Warden", ovvero un bruto dotato di pesanti placche corazzate e armato con 2 asce cristallizzate. Ora, il team ha rivelato l'ennesimodiattraverso una breve GIF su Twitter.Come segnala Gamingbolt, si tratta dello "Swarm Flock", uno sciame di "sanguisughe" volanti. Secondo il tweet, queste saranno "il". In realtà, questodilo abbiamo già visto nel trailer dell'E3 2018. Se il loro movimento è così imprevedibile e dinamico come suggerisce questo breve frammento, potrebbe davvero essere un degno avversario.Che ne dite?