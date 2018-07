Gboard si prepara a fare guerra agli errori con il correttore ortografico

Gboard si aggiorna con alcune novità e si prepara alla tastiera mobile : Il team di Google ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiorna mento per Gboard , la tastiera Android made in Mountain View. Ecco cosa cambia L'articolo Gboard si aggiorna con alcune novità e si prepara alla tastiera mobile proviene da TuttoAndroid.

Gboard Beta 7.3 si prepara all’OCR - a nuovi effetti per le GIF e a una modalità scura : La versione 7.3 di Gboard non porta novità visibili ma come spesso accade nasconde molto nel codice, svelato ancora una volta da un teardown completo. L'articolo Gboard Beta 7.3 si prepara all’OCR, a nuovi effetti per le GIF e a una modalità scura proviene da TuttoAndroid.