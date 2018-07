Gabriele Romagnoli lascia Rai Sport | «Sembrava di stare a Beirut Serve un ripensamento

Gabriele Romagnoli a TvBlog : "Lascio il sassolino e la scarpa - vado via scalzo" : Oggi è l'ultimo giorno da direttore di Rai Sport per Gabriele Romagnoli, che ha deciso di lasciare il suo incarico 7 mesi prima della sua naturale scadenza.prosegui la letturaGabriele Romagnoli a TvBlog: "Lascio il sassolino e la scarpa, vado via scalzo" pubblicato su TvBlog.it 30 luglio 2018 07:37.

RaiSport - Gabriele Romagnoli lascia : 'Qui sembra Beirut' : La politica, ci tiene a sottolineare Romagnoli, 'non c'entra nulla, né quella alla quale mi sento vicino, né quella da cui mi sento lontano. Sono sempre stato un indipendente. Sono entrato in Rai con ...

Gabriele Romagnoli : «Sono fuori dalla Rai - serve ripensamento generale sullo sport». : «Il primo agosto sono fuori dalla Rai». Lo annuncia all'Ansa il direttore di Rai Sport, Gabriele Romagnoli, spiegando che la scelta di lasciare l'azienda dopo due anni e mezzo, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto fissata a febbraio 2019, è legata «al gentlemen's agreement con chi mi ha affidato il mandato. Sono stato scelto da Verdelli e Campo Dall'Orto, che sono andati via entrambi, per loro motivi. Con ...

I Retroscena di Blogo : Gabriele Romagnoli lascia la direzione di Rai Sport il 31 luglio : Tempi di grandi cambiamenti in Rai, in un misto di addii e di "riposizionamenti" più o meno voluti. Dopo l'uscita di Vincenzo Morgante, che ha lasciato la direzione delle Testate Giornalistiche Regionali della Rai per andare a dirigere la tv della CEI Sat 2000, ecco che giunge anche l'addio di Gabriele Romagnoli.Il direttore di Rai Sport, che in questi anni ha cercato non senza difficoltà di modernizzare questa testata, ha formalizzato le ...