Fumata nera sull' Ilva | Di Maio | Non la regalerò al primo che passa

NOMINE RAI/ Ancora una Fumata nera. Lega stoppa Fabrizio Salini. Oggi Cdm : NOMINE Rai Ancora in alto mare. Non ci sarebbe Ancora un accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle. Fermato dal Carroccio Fabrizio Salini. Oggi in programma Cdm(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:56:00 GMT)

Rai - nuova Fumata nera Spartizione in alto mare e summit con Conte : L'ennesimo vertice a Palazzo Chigi, ieri pomeriggio, non sembra aver prodotto l'accordo tra Salvini e Di Maio sulla maxi-lottizzazione dei posti di Rai e Ferrovie. Così ne è stato convocato un altro a tarda sera, ma è possibile che tutto slitti alla settimana prossima, sperando che il week end porti ad una Spartizione soddisfacente sia per i Cinque Stelle che per la Lega.La Commissione di Vigilanza, che deve votare con una maggioranza dei due ...

Nomine Rai - Fumata nera : Salini è in pole come dg : Continua il braccio di ferro interno al governo per le Nomine Rai. Il premier Giuseppe Conte ha convocato per stasera un vertice a Palazzo Chigi per scegliere i nuovi vertici di viale Mazzini. All'incontro hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.Ma il summit si è concluso con un nulla di fatto: "È stato un buon incontro, stiamo conoscendo le persone per le loro capacità e per le ...

Sui vertici della Cdp è ancora Fumata nera : 'Un'operazione', scrive Il Sole 24 Ore , 'che ieri avrebbe portato a un irrigidimento da parte del ministro per l'Economia'. 'In verità, se il tema centrale resta quello delle deleghe va capito anche ...

Italia : basta migranti solo nei nostri porti. Ma dalla Ue arriva una Fumata nera : L'Ue si spacca sulla richiesta Italiana di modificare la missione Sophia che prevede l'attracco nel nostro Paese di tutte le navi europee che soccorrono i migranti, in linea con quanto...

Nomine : su Cdp è ancora stallo - il 18 possibile Fumata nera : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora stallo nel governo sulle Nomine in Cassa depositi e prestiti. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti governative, l’assemblea fissata per mercoledì 18 luglio potrebbe rinviare ancora le Nomine, dando luogo a una nuova fumata nera per l’indicazione dei vertici della Cdp. Eppure l’accordo tra M5S e Lega sarebbe chiuso. A incagliare l’indicazione del nuovo ...

Nomine : su Cdp è ancora stallo - il 18 possibile Fumata nera : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – E’ ancora stallo nel governo sulle Nomine in Cassa depositi e prestiti. A quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti governative, l’assemblea fissata per mercoledì 18 luglio potrebbe rinviare ancora le Nomine, dando luogo a una nuova fumata nera per l’indicazione dei vertici della Cdp. Eppure l’accordo tra M5S e Lega sarebbe chiuso. A incagliare l’indicazione del ...

Aosta : Fumata nera per rimpasto giunta. Tensioni in maggioranza : La decisione è tutta politica ed il sindaco del Pd, che ieri incontrato Zuccolotto, La Torre e Fosson, ha una decina di giorni per decidere, altrimenti salta tutto e le elezioni anticipate sono ...

Università dell'Insubria - Fumata nera : giovedì nuove elezioni per il rettore : Matteo Rocca, professore ordinario di Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie, ha ottenuto voti 223 voti. Altissima l'affluenza: 94% tra i docenti, 79% tra il ...

Rai - Fumata nera : niente accordo tra M5S e Lega - battaglia sul Tg1 : La Rai ha i giorni contati. Vigilanza, cda, direttore generale, presidente tutti scaduti o in scadenza. Il presidente Fico aveva fissato a oggi il limite massimo per la presentazione dei candidati da parte dei partiti e sempre oggi il cda deciderà la data per l’elezione del membro interno Rai. L’11 luglio il Mise dovrà indicare il nome del direttor...

Condotte - Fumata nera al Mise. 3.000 lavoratori a rischio : Roma, 20 giu. , askanews, Resta delicata e complessa la situazione di Condotte, il terzo gruppo di costruzioni italiano, che rischia il tracollo a causa di una drammatica situazione finanziaria. L'...

Commissioni - Fumata nera. Scontro sul Copasir - Parlamento ancora in stallo : ROMA - Non c'è accordo sulla presidenza del Copasir tra le opposizioni, che oggi si sono incontrate alla Camera per discutere delle presidenze delle Commissioni di garanzia e delle giunte per le ...

Fumata nera opposizioni su commissioni : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Nessun accordo tra le opposizioni sulla presidenza del Copasir e delle altre commissioni di garanzia del Parlamento. La riunione, tenutasi stamani nella Sala Colletti del gruppo ...

Mercato NBA – Kawhi Leonard via dai San Antonio Spurs! Fumata nera dall’incontro con Popovich : le ultimissime : Kawhi Leonard sempre più distante dai San Antonio Spurs: Fumata nera nell’incontro con coach Popovich che avrebbe dovuto portare al rinnovo Giorni di grande apprensione a San Antonio. Prima del Draft NBA che si terrà in data 21 giugno, Kawhi Leonard si sarebbe dovuto incontrare con coach Popovich per risolvere la questione relativa al suo futuro. La stella degli Spurs, fuori praticamente per tutta la passata stagione (solo 9 gare giocate) a ...